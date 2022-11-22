https://ria.ru/20221122/futbol-1833320088.html
Орбан опубликовал фото в шарфе с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной
Орбан опубликовал фото в шарфе с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной - РИА Новости, 22.11.2022
Орбан опубликовал фото в шарфе с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче с Грецией в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года, когда Будапешту принадлежали... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:51
2022-11-22T12:51
2022-11-22T16:34
виктор орбан
в мире
будапешт
украина
венгрия
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БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче с Грецией в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года, когда Будапешту принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.Венгры в воскресенье в Будапеште выиграли у греков в товарищеском матче со счетом 2:1. Орбан разместил в соцсетях видео прощания с завершающим карьеру полузащитником национальной сборной Балажем Джуджаком. На премьере виден красно-бело-зеленый шарф болельщика с изображениями так называемой Великой Венгрии — страны в границах до Трианонского договора 1920 года, по которому государство потеряло 72 процента своей территории, а три миллиона этнических венгров оказались за границей.Изображение страны в старых границах часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий. Флаги Секея — ранее входившей в состав Венгрии румынской области, где проживают этнические венгры, — постоянно висят на здании парламента в Будапеште, их можно увидеть во время патриотических шествий по городу. Орбан каждый год выступает с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, где венгры составляют 90 процентов населения. Официальный Бухарест неоднократно высказывал протест подобному использованию символа территории, сейчас входящей в состав Румынии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, в мире, будапешт, украина, венгрия
Виктор Орбан, В мире, Будапешт, Украина, Венгрия
12:51 22.11.2022 (обновлено: 16:34 22.11.2022)
Орбан опубликовал фото в шарфе с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной
Премьер-министр Орбан опубликовал фото с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной
БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче с Грецией в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года, когда Будапешту принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.
Венгры в воскресенье в Будапеште выиграли у греков в товарищеском матче со счетом 2:1. Орбан разместил в соцсетях видео прощания с завершающим карьеру полузащитником национальной сборной Балажем Джуджаком.
На премьере виден красно-бело-зеленый шарф болельщика с изображениями так называемой Великой Венгрии — страны в границах до Трианонского договора 1920 года, по которому государство потеряло 72 процента своей территории, а три миллиона этнических венгров оказались за границей.
Изображение страны в старых границах часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий. Флаги Секея — ранее входившей в состав Венгрии румынской области, где проживают этнические венгры, — постоянно висят на здании парламента в Будапеште, их можно увидеть во время патриотических шествий по городу. Орбан каждый год выступает с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, где венгры составляют 90 процентов населения. Официальный Бухарест
неоднократно высказывал протест подобному использованию символа территории, сейчас входящей в состав Румынии.