https://ria.ru/20221122/futbol-1833320088.html

Орбан опубликовал фото в шарфе с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной

Орбан опубликовал фото в шарфе с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной - РИА Новости, 22.11.2022

Орбан опубликовал фото в шарфе с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче с Грецией в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года, когда Будапешту принадлежали... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:51

2022-11-22T12:51

2022-11-22T16:34

виктор орбан

в мире

будапешт

украина

венгрия

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БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче с Грецией в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года, когда Будапешту принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.Венгры в воскресенье в Будапеште выиграли у греков в товарищеском матче со счетом 2:1. Орбан разместил в соцсетях видео прощания с завершающим карьеру полузащитником национальной сборной Балажем Джуджаком. На премьере виден красно-бело-зеленый шарф болельщика с изображениями так называемой Великой Венгрии — страны в границах до Трианонского договора 1920 года, по которому государство потеряло 72 процента своей территории, а три миллиона этнических венгров оказались за границей.Изображение страны в старых границах часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий. Флаги Секея — ранее входившей в состав Венгрии румынской области, где проживают этнические венгры, — постоянно висят на здании парламента в Будапеште, их можно увидеть во время патриотических шествий по городу. Орбан каждый год выступает с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, где венгры составляют 90 процентов населения. Официальный Бухарест неоднократно высказывал протест подобному использованию символа территории, сейчас входящей в состав Румынии.

https://ria.ru/20220621/zakarpate-1796908334.html

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Константин Закотенко

виктор орбан, в мире, будапешт, украина, венгрия