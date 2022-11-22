Рейтинг@Mail.ru
Орбан опубликовал фото в шарфе с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/futbol-1833320088.html
Орбан опубликовал фото в шарфе с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной
Орбан опубликовал фото в шарфе с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной - РИА Новости, 22.11.2022
Орбан опубликовал фото в шарфе с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче с Грецией в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года, когда Будапешту принадлежали... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:51
2022-11-22T16:34
виктор орбан
в мире
будапешт
украина
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833367347_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4017c3a78b692b96d62d9685345f2b97.jpg
БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче с Грецией в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года, когда Будапешту принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.Венгры в воскресенье в Будапеште выиграли у греков в товарищеском матче со счетом 2:1. Орбан разместил в соцсетях видео прощания с завершающим карьеру полузащитником национальной сборной Балажем Джуджаком. На премьере виден красно-бело-зеленый шарф болельщика с изображениями так называемой Великой Венгрии — страны в границах до Трианонского договора 1920 года, по которому государство потеряло 72 процента своей территории, а три миллиона этнических венгров оказались за границей.Изображение страны в старых границах часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий. Флаги Секея — ранее входившей в состав Венгрии румынской области, где проживают этнические венгры, — постоянно висят на здании парламента в Будапеште, их можно увидеть во время патриотических шествий по городу. Орбан каждый год выступает с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, где венгры составляют 90 процентов населения. Официальный Бухарест неоднократно высказывал протест подобному использованию символа территории, сейчас входящей в состав Румынии.
https://ria.ru/20220621/zakarpate-1796908334.html
будапешт
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Константин Закотенко
Константин Закотенко
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833367347_103:0:1003:675_1920x0_80_0_0_4a16a288c569e128f92c2c97a30d07a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор орбан, в мире, будапешт, украина, венгрия
Виктор Орбан, В мире, Будапешт, Украина, Венгрия
12:51 22.11.2022 (обновлено: 16:34 22.11.2022)
 
Орбан опубликовал фото в шарфе с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной

Премьер-министр Орбан опубликовал фото с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной

© Кадр видео, опубликованного Виктором ОрбаномПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и игрок сборной Венгрии по футболу Балаж Джуджак
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и игрок сборной Венгрии по футболу Балаж Джуджак
© Кадр видео, опубликованного Виктором Орбаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и игрок сборной Венгрии по футболу Балаж Джуджак
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче с Грецией в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года, когда Будапешту принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.
Венгры в воскресенье в Будапеште выиграли у греков в товарищеском матче со счетом 2:1. Орбан разместил в соцсетях видео прощания с завершающим карьеру полузащитником национальной сборной Балажем Джуджаком.
На премьере виден красно-бело-зеленый шарф болельщика с изображениями так называемой Великой Венгрии — страны в границах до Трианонского договора 1920 года, по которому государство потеряло 72 процента своей территории, а три миллиона этнических венгров оказались за границей.
Изображение страны в старых границах часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий. Флаги Секея — ранее входившей в состав Венгрии румынской области, где проживают этнические венгры, — постоянно висят на здании парламента в Будапеште, их можно увидеть во время патриотических шествий по городу. Орбан каждый год выступает с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, где венгры составляют 90 процентов населения. Официальный Бухарест неоднократно высказывал протест подобному использованию символа территории, сейчас входящей в состав Румынии.
Вид на закарпатское село - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 03:05
Венгры надеялись, что Будапешт захватит Закарпатье, пишет NYT
 
Виктор ОрбанВ миреБудапештУкраинаВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала