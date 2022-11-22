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"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 22.11.2022
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"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых
"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 22.11.2022
"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых
Медиагруппа "Россия сегодня" получила статус официального фотохоста II Конгресса молодых ученых, который пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусства "Сириус". РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:00
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новости агентства
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" получила статус официального фотохоста II Конгресса молодых ученых, который пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусства "Сириус". Конгресс станет ключевым событием 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного в Российской Федерации в 2022-2031 годах по инициативе президента Владимира Путина Десятилетия науки и технологий.Фотожурналисты медиагруппы аккредитованы на всех площадках и мероприятиях конгресса. Их снимки будут публиковаться в тематическом разделе на сайте riamediabank.ru. В дни работы конгресса представители СМИ получат доступ к разделу и права на свободное скачивание фотографий.Конгресс второй раз объединит представителей ведущих научных школ России, научные и образовательные организации, органы власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников. Форум посетят специалисты из порядка 40 стран. Среди них – студенты и молодые ученые из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы, Узбекистана и других стран.Участников конгресса ждет насыщенная и разнообразная программа. В нее войдут круглые столы, экспертные сессии, панельные дискуссии, новые неформальные и оригинальные форматы мероприятий. Также состоится выставка достижений по приоритетам научно-технологического развития и инициативам Десятилетия науки и технологий, запланированы спортивные и культурные мероприятия.Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс.25 апреля 2022 года Владимир Путин подписал указ об объявлении 2022–2031 годов в Российской Федерации Десятилетием науки и технологий. Согласно документу основными задачами проведения Десятилетия являются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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Артем Смирнов
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новости агентства, миа "россия сегодня", россия
Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Россия
11:00 22.11.2022
 

"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых

© Агентство Конгресса молодых ученыхМедиагруппа "Россия сегодня" получила статус официального фотохоста II Конгресса молодых ученых
Медиагруппа Россия сегодня получила статус официального фотохоста II Конгресса молодых ученых
© Агентство Конгресса молодых ученых
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" получила статус официального фотохоста II Конгресса молодых ученых, который пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусства "Сириус". Конгресс станет ключевым событием 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного в Российской Федерации в 2022-2031 годах по инициативе президента Владимира Путина Десятилетия науки и технологий.
Фотожурналисты медиагруппы аккредитованы на всех площадках и мероприятиях конгресса. Их снимки будут публиковаться в тематическом разделе на сайте riamediabank.ru. В дни работы конгресса представители СМИ получат доступ к разделу и права на свободное скачивание фотографий.
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Конгресс второй раз объединит представителей ведущих научных школ России, научные и образовательные организации, органы власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников. Форум посетят специалисты из порядка 40 стран. Среди них – студенты и молодые ученые из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы, Узбекистана и других стран.
Участников конгресса ждет насыщенная и разнообразная программа. В нее войдут круглые столы, экспертные сессии, панельные дискуссии, новые неформальные и оригинальные форматы мероприятий. Также состоится выставка достижений по приоритетам научно-технологического развития и инициативам Десятилетия науки и технологий, запланированы спортивные и культурные мероприятия.
Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс.
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25 апреля 2022 года Владимир Путин подписал указ об объявлении 2022–2031 годов в Российской Федерации Десятилетием науки и технологий. Согласно документу основными задачами проведения Десятилетия являются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
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