https://ria.ru/20221122/fotokhost-1833170831.html

"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых

"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 22.11.2022

"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых

Медиагруппа "Россия сегодня" получила статус официального фотохоста II Конгресса молодых ученых, который пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусства "Сириус". РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:00

2022-11-22T11:00

2022-11-22T11:00

новости агентства

миа "россия сегодня"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833170320_0:232:2864:1843_1920x0_80_0_0_03f30f3b19ab0f8963e10589c2b573fd.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" получила статус официального фотохоста II Конгресса молодых ученых, который пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусства "Сириус". Конгресс станет ключевым событием 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного в Российской Федерации в 2022-2031 годах по инициативе президента Владимира Путина Десятилетия науки и технологий.Фотожурналисты медиагруппы аккредитованы на всех площадках и мероприятиях конгресса. Их снимки будут публиковаться в тематическом разделе на сайте riamediabank.ru. В дни работы конгресса представители СМИ получат доступ к разделу и права на свободное скачивание фотографий.Конгресс второй раз объединит представителей ведущих научных школ России, научные и образовательные организации, органы власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников. Форум посетят специалисты из порядка 40 стран. Среди них – студенты и молодые ученые из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы, Узбекистана и других стран.Участников конгресса ждет насыщенная и разнообразная программа. В нее войдут круглые столы, экспертные сессии, панельные дискуссии, новые неформальные и оригинальные форматы мероприятий. Также состоится выставка достижений по приоритетам научно-технологического развития и инициативам Десятилетия науки и технологий, запланированы спортивные и культурные мероприятия.Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс.25 апреля 2022 года Владимир Путин подписал указ об объявлении 2022–2031 годов в Российской Федерации Десятилетием науки и технологий. Согласно документу основными задачами проведения Десятилетия являются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20221118/konkurs-1832604645.html

https://ria.ru/20221108/vr-mashina-1829951073.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, миа "россия сегодня", россия