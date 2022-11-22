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Пленарное заседание винодельческого форума покажет новые горизонты отрасли

Пленарное заседание винодельческого форума покажет новые горизонты отрасли - РИА Новости, 22.11.2022

Пленарное заседание винодельческого форума покажет новые горизонты отрасли

Российское виноделие стремительно развивается на стыке сразу нескольких отраслей – сельского хозяйства, науки, промышленности, туризма. Перечень поручений... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:38

2022-11-22T13:38

2022-11-22T13:38

пресс-релизы

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МОСКВА, 22 ноя – Фонд Росконгресс. Российское виноделие стремительно развивается на стыке сразу нескольких отраслей – сельского хозяйства, науки, промышленности, туризма. Перечень поручений Президента России, направленных на развитие отрасли, во многом отражает эту специфику и многоплановость. Долгосрочная программа развития виноделия в России, создание которой происходит в данный момент, также отличается комплексностью и включает в себя несколько стратегических направлений – все они будут обсуждаться в рамках пленарного заседания Первого Российского винодельческого форума, модерировать которое будет Дмитрий Киселев, председатель правления ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". Среди участников встречи: заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, управляющий акционер ГК "Ариант" Александр Кретов, председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, собственник ПАО "Абрау-Дюрсо" Борис Титов, председатель правления РНКБ Банка Михаил Якунин.Одной из важных тем заседания станет процесс формирования инвестиционной привлекательности отрасли, в том числе за счет развития кредитования и страхования рисков в виноградарстве. Быстрый рост также актуализирует проблемы, стоящие перед виноградарской и винодельческой наукой, главная среди которых – создание национальной системы контроля качества. Будут подняты и вопросы повышения конкурентоспособности российского вина, увеличения его доли в рознице и в сегменте индустрии гостеприимства. Коснутся выступающие и важной роли винного туризма в процессе формирования отечественной винной культуры.Виктория Абрамченко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации: "На Форуме будем говорить о новой орбите российского виноделия. Безусловно, выход отрасли на эту орбиту связан с принятием первого более, чем за 100 лет закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Благодаря закону, виноградарство возвращает себе исторически определенную значимость рентабельной, престижной отрасли, одной из значимых в развитии отечественной экономики. Наша совместная задача – выработать новые эффективные инструменты поддержки отрасли и развития винодельческих регионов для решения ключевых целей и выполнения поручений Президента".Подробности деловой программы – на официальном сайте Форума wineforum.info.Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы