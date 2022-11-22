https://ria.ru/20221122/forma-1833311516.html
Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы
Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы - РИА Новости, 22.11.2022
Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы
Более 80% участников голосования в официальном Telegram-канале Минпросвещения России считают, что школьная форма необходима. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:29
2022-11-22T12:29
2022-11-22T13:18
общество
россия
сергей кравцов
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 80% участников голосования в официальном Telegram-канале Минпросвещения России считают, что школьная форма необходима.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на правительственном часе в Госдуме, предложил ввести в стране единую школьную форму."81% опрошенных выступили за введение школьной формы. 64% голосовавших обозначили, что в школе уже есть форма", - говорится в сообщении ведомства по итогам проведенного исследования среди подписчиков канала.Отмечается, что более 8 500 респондентов отметили преимущества школьной формы.Кроме того, 66% участников голосования признались, что хотели бы, чтобы геральдика (герб страны, региона или школы) была частью школьной формы.
https://ria.ru/20221117/forma-1832194531.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
12:29 22.11.2022 (обновлено: 13:18 22.11.2022)
Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы
В Telegram-канале Минпросвещения 80 процентов подписчиков высказались за школьную форму
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 80% участников голосования в официальном Telegram-канале Минпросвещения России считают, что школьная форма необходима.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов
, выступая на правительственном часе в Госдуме
, предложил ввести в стране единую школьную форму.
"81% опрошенных выступили за введение школьной формы. 64% голосовавших обозначили, что в школе уже есть форма", - говорится в сообщении ведомства по итогам проведенного исследования среди подписчиков канала.
Отмечается, что более 8 500 респондентов отметили преимущества школьной формы.
Кроме того, 66% участников голосования признались, что хотели бы, чтобы геральдика (герб страны, региона или школы) была частью школьной формы.