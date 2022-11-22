Рейтинг@Mail.ru
Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/forma-1833311516.html
Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы
Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы - РИА Новости, 22.11.2022
Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы
Более 80% участников голосования в официальном Telegram-канале Минпросвещения России считают, что школьная форма необходима. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:29
2022-11-22T13:18
общество
россия
сергей кравцов
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152757/10/1527571033_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1e5c78cd4e01c599acda451825132d4.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 80% участников голосования в официальном Telegram-канале Минпросвещения России считают, что школьная форма необходима.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на правительственном часе в Госдуме, предложил ввести в стране единую школьную форму."81% опрошенных выступили за введение школьной формы. 64% голосовавших обозначили, что в школе уже есть форма", - говорится в сообщении ведомства по итогам проведенного исследования среди подписчиков канала.Отмечается, что более 8 500 респондентов отметили преимущества школьной формы.Кроме того, 66% участников голосования признались, что хотели бы, чтобы геральдика (герб страны, региона или школы) была частью школьной формы.
https://ria.ru/20221117/forma-1832194531.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152757/10/1527571033_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9d7f482e998a2bc2af0a61c45e8b541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
12:29 22.11.2022 (обновлено: 13:18 22.11.2022)
 
Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы

В Telegram-канале Минпросвещения 80 процентов подписчиков высказались за школьную форму

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкШкольная форма на школьной ярмарке
Школьная форма на школьной ярмарке - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Школьная форма на школьной ярмарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 80% участников голосования в официальном Telegram-канале Минпросвещения России считают, что школьная форма необходима.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на правительственном часе в Госдуме, предложил ввести в стране единую школьную форму.
Опрос
Вы поддерживаете идею о введении единой школьной формы?
Проголосовали:13283
17 ноября, 17:45
"81% опрошенных выступили за введение школьной формы. 64% голосовавших обозначили, что в школе уже есть форма", - говорится в сообщении ведомства по итогам проведенного исследования среди подписчиков канала.
Отмечается, что более 8 500 респондентов отметили преимущества школьной формы.
Кроме того, 66% участников голосования признались, что хотели бы, чтобы геральдика (герб страны, региона или школы) была частью школьной формы.
Дети на модном показе школьной формы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 13:57
В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьной формы
 
ОбществоРоссияСергей КравцовОбразование - ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала