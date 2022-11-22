https://ria.ru/20221122/forma-1833311516.html

Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы

Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы - РИА Новости, 22.11.2022

Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы

Более 80% участников голосования в официальном Telegram-канале Минпросвещения России считают, что школьная форма необходима. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:29

2022-11-22T12:29

2022-11-22T13:18

общество

россия

сергей кравцов

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 80% участников голосования в официальном Telegram-канале Минпросвещения России считают, что школьная форма необходима.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на правительственном часе в Госдуме, предложил ввести в стране единую школьную форму."81% опрошенных выступили за введение школьной формы. 64% голосовавших обозначили, что в школе уже есть форма", - говорится в сообщении ведомства по итогам проведенного исследования среди подписчиков канала.Отмечается, что более 8 500 респондентов отметили преимущества школьной формы.Кроме того, 66% участников голосования признались, что хотели бы, чтобы геральдика (герб страны, региона или школы) была частью школьной формы.

https://ria.ru/20221117/forma-1832194531.html

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общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)