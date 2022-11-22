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Филиппины отклонили призыв ООН к легализации однополых браков и абортов - РИА Новости, 22.11.2022
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Филиппины отклонили призыв ООН к легализации однополых браков и абортов
Филиппины отклонили призыв ООН к легализации однополых браков и абортов - РИА Новости, 22.11.2022
Филиппины отклонили призыв ООН к легализации однополых браков и абортов
Филиппины отклонили призыв Совета по правам человека ООН к легализации в этой стране однополых браков, абортов и разводов, сообщил во вторник сайт газеты Manila РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:27
2022-11-22T11:27
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Филиппины отклонили призыв Совета по правам человека ООН к легализации в этой стране однополых браков, абортов и разводов, сообщил во вторник сайт газеты Manila Times.По ее данным, министр юстиции Филиппин Йесус Криспин Ремулла заявил, что рекомендации ООН "неприемлемы"."Дело в политике, принимаем мы это или нет, и я думаю, нам известно, как стране, что мы не готовы сделать это", - приводит Manila Times слова Ремуллы с брифинга, который прошел в понедельник."Мы должны отклонить это", - заявил министр.В то же время, как отметил заместитель главы министерства юстиции Филиппин Рауль Васкес, рекомендации ООН были отклонены "из соображений национального самосознания, религиозных верований и наших культурных традиций, суверенитета Филиппин, который должен быть защищен и поддержан во все времена".Что касается разводов, то Филиппины - единственная в мире страна, которая как и Ватикан, не признает практики расторжения браков. Как сказал министр юстиции Ремулла, Филиппины не признают ее, поскольку "условия для этого не были созданы должным образом"."Мы хотим, чтобы законодатели делали свою работу (в этом вопросе)", - считает министр.На Филиппинах разводиться могут только супружеские пары мусульман, которые составляют около 6% населения страны. Для католиков технические развод остается невозможным даже если они живут за пределами своей страны, хотя законопроекты о легализации расторжения браков и рассматривались в парламенте.
https://ria.ru/20221121/filippiny-1833084247.html
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филиппины, ватикан, оон, в мире
Филиппины, Ватикан, ООН, В мире
11:27 22.11.2022
 
Филиппины отклонили призыв ООН к легализации однополых браков и абортов

Филиппины отклонили призыв ООН к легализации однополых браков, абортов и разводов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Филиппины отклонили призыв Совета по правам человека ООН к легализации в этой стране однополых браков, абортов и разводов, сообщил во вторник сайт газеты Manila Times.
По ее данным, министр юстиции Филиппин Йесус Криспин Ремулла заявил, что рекомендации ООН "неприемлемы".
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"Дело в политике, принимаем мы это или нет, и я думаю, нам известно, как стране, что мы не готовы сделать это", - приводит Manila Times слова Ремуллы с брифинга, который прошел в понедельник.
"Мы должны отклонить это", - заявил министр.
В то же время, как отметил заместитель главы министерства юстиции Филиппин Рауль Васкес, рекомендации ООН были отклонены "из соображений национального самосознания, религиозных верований и наших культурных традиций, суверенитета Филиппин, который должен быть защищен и поддержан во все времена".
Что касается разводов, то Филиппины - единственная в мире страна, которая как и Ватикан, не признает практики расторжения браков. Как сказал министр юстиции Ремулла, Филиппины не признают ее, поскольку "условия для этого не были созданы должным образом".
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"Мы хотим, чтобы законодатели делали свою работу (в этом вопросе)", - считает министр.
На Филиппинах разводиться могут только супружеские пары мусульман, которые составляют около 6% населения страны. Для католиков технические развод остается невозможным даже если они живут за пределами своей страны, хотя законопроекты о легализации расторжения браков и рассматривались в парламенте.
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