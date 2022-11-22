https://ria.ru/20221122/fas-1833274461.html
Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС
Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС - РИА Новости, 22.11.2022
Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС
Госдума приняла закон, который расширяет антикартельные полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но не так существенно, как предполагалось... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:44
2022-11-22T10:44
2022-11-22T10:44
экономика
сергей пузыревский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который расширяет антикартельные полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но не так существенно, как предполагалось первоначально.Документ дает право должностным лицам ФАС по мотивированному требованию в установленный срок при проведении плановых и внеплановых проверок получать от физлиц, организаций, органов власти, государственных внебюджетных фондов объяснения, имеющие значение для осуществления полномочий антимонопольного органа. При этом регламентируется порядок их предоставления и полномочия ФАС.Также регламентируется процедура подачи заявления о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это дисциплинирует, в первую очередь, сам антимонопольный орган, поскольку отсутствие процедуры – тоже в определенном смысле возможность злоупотребления, пояснял ранее замглавы ФАС Сергей Пузыревский.Одновременно закон о защите конкуренции дополняется положением о том, что должностные лица антимонопольного органа несут ответственность за результаты проверок в соответствии с законодательством. А в законе о контрактной системе в сфере госзакупок появляется обязанность заказчика предупреждать участника закупок, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае нарушения антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и согласованных действиях.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а обязанность заказчика включать в извещение о закупке предупреждение об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства – с 1 января 2024 года.Первоначально документ предусматривал существенное расширение полномочий ФАС для выявления антиконкурентных соглашений, предоставляя ей право, в частности, изымать документы и предметы, получать персональные данные и сведения об абонентах услуг связи, а также результаты оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим проект закон подвергся жесткой критике, и во втором чтении на прошлой неделе все спорные нормы из него были удалены.
https://ria.ru/20221109/gaz-1830360043.html
https://ria.ru/20221013/sgovor-1823704666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей пузыревский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, россия
Экономика, Сергей Пузыревский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ, Россия
Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС
Госдума приняла закон, расширяющий антикартельные полномочия ФАС
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который расширяет антикартельные полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но не так существенно, как предполагалось первоначально.
Документ дает право должностным лицам ФАС по мотивированному требованию в установленный срок при проведении плановых и внеплановых проверок получать от физлиц, организаций, органов власти, государственных внебюджетных фондов объяснения, имеющие значение для осуществления полномочий антимонопольного органа. При этом регламентируется порядок их предоставления и полномочия ФАС.
Также регламентируется процедура подачи заявления о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это дисциплинирует, в первую очередь, сам антимонопольный орган, поскольку отсутствие процедуры – тоже в определенном смысле возможность злоупотребления, пояснял ранее замглавы ФАС Сергей Пузыревский
.
Одновременно закон о защите конкуренции дополняется положением о том, что должностные лица антимонопольного органа несут ответственность за результаты проверок в соответствии с законодательством. А в законе о контрактной системе в сфере госзакупок появляется обязанность заказчика предупреждать участника закупок, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае нарушения антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и согласованных действиях.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а обязанность заказчика включать в извещение о закупке предупреждение об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства – с 1 января 2024 года.
Первоначально документ предусматривал существенное расширение полномочий ФАС для выявления антиконкурентных соглашений, предоставляя ей право, в частности, изымать документы и предметы, получать персональные данные и сведения об абонентах услуг связи, а также результаты оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим проект закон подвергся жесткой критике, и во втором чтении на прошлой неделе все спорные нормы из него были удалены.