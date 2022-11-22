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Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС - РИА Новости, 22.11.2022
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Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС
Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС - РИА Новости, 22.11.2022
Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС
Госдума приняла закон, который расширяет антикартельные полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но не так существенно, как предполагалось... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:44
2022-11-22T10:44
экономика
сергей пузыревский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который расширяет антикартельные полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но не так существенно, как предполагалось первоначально.Документ дает право должностным лицам ФАС по мотивированному требованию в установленный срок при проведении плановых и внеплановых проверок получать от физлиц, организаций, органов власти, государственных внебюджетных фондов объяснения, имеющие значение для осуществления полномочий антимонопольного органа. При этом регламентируется порядок их предоставления и полномочия ФАС.Также регламентируется процедура подачи заявления о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это дисциплинирует, в первую очередь, сам антимонопольный орган, поскольку отсутствие процедуры – тоже в определенном смысле возможность злоупотребления, пояснял ранее замглавы ФАС Сергей Пузыревский.Одновременно закон о защите конкуренции дополняется положением о том, что должностные лица антимонопольного органа несут ответственность за результаты проверок в соответствии с законодательством. А в законе о контрактной системе в сфере госзакупок появляется обязанность заказчика предупреждать участника закупок, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае нарушения антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и согласованных действиях.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а обязанность заказчика включать в извещение о закупке предупреждение об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства – с 1 января 2024 года.Первоначально документ предусматривал существенное расширение полномочий ФАС для выявления антиконкурентных соглашений, предоставляя ей право, в частности, изымать документы и предметы, получать персональные данные и сведения об абонентах услуг связи, а также результаты оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим проект закон подвергся жесткой критике, и во втором чтении на прошлой неделе все спорные нормы из него были удалены.
https://ria.ru/20221109/gaz-1830360043.html
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экономика, сергей пузыревский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, россия
Экономика, Сергей Пузыревский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ, Россия
10:44 22.11.2022
 
Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС

Госдума приняла закон, расширяющий антикартельные полномочия ФАС

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который расширяет антикартельные полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но не так существенно, как предполагалось первоначально.
Документ дает право должностным лицам ФАС по мотивированному требованию в установленный срок при проведении плановых и внеплановых проверок получать от физлиц, организаций, органов власти, государственных внебюджетных фондов объяснения, имеющие значение для осуществления полномочий антимонопольного органа. При этом регламентируется порядок их предоставления и полномочия ФАС.
Также регламентируется процедура подачи заявления о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это дисциплинирует, в первую очередь, сам антимонопольный орган, поскольку отсутствие процедуры – тоже в определенном смысле возможность злоупотребления, пояснял ранее замглавы ФАС Сергей Пузыревский.
Одновременно закон о защите конкуренции дополняется положением о том, что должностные лица антимонопольного органа несут ответственность за результаты проверок в соответствии с законодательством. А в законе о контрактной системе в сфере госзакупок появляется обязанность заказчика предупреждать участника закупок, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае нарушения антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и согласованных действиях.
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Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а обязанность заказчика включать в извещение о закупке предупреждение об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства – с 1 января 2024 года.
Первоначально документ предусматривал существенное расширение полномочий ФАС для выявления антиконкурентных соглашений, предоставляя ей право, в частности, изымать документы и предметы, получать персональные данные и сведения об абонентах услуг связи, а также результаты оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим проект закон подвергся жесткой критике, и во втором чтении на прошлой неделе все спорные нормы из него были удалены.
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