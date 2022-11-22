https://ria.ru/20221122/fas-1833274461.html

Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС

Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС - РИА Новости, 22.11.2022

Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС

Госдума приняла закон, который расширяет антикартельные полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но не так существенно, как предполагалось... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:44

2022-11-22T10:44

2022-11-22T10:44

экономика

сергей пузыревский

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который расширяет антикартельные полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но не так существенно, как предполагалось первоначально.Документ дает право должностным лицам ФАС по мотивированному требованию в установленный срок при проведении плановых и внеплановых проверок получать от физлиц, организаций, органов власти, государственных внебюджетных фондов объяснения, имеющие значение для осуществления полномочий антимонопольного органа. При этом регламентируется порядок их предоставления и полномочия ФАС.Также регламентируется процедура подачи заявления о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это дисциплинирует, в первую очередь, сам антимонопольный орган, поскольку отсутствие процедуры – тоже в определенном смысле возможность злоупотребления, пояснял ранее замглавы ФАС Сергей Пузыревский.Одновременно закон о защите конкуренции дополняется положением о том, что должностные лица антимонопольного органа несут ответственность за результаты проверок в соответствии с законодательством. А в законе о контрактной системе в сфере госзакупок появляется обязанность заказчика предупреждать участника закупок, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае нарушения антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и согласованных действиях.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а обязанность заказчика включать в извещение о закупке предупреждение об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства – с 1 января 2024 года.Первоначально документ предусматривал существенное расширение полномочий ФАС для выявления антиконкурентных соглашений, предоставляя ей право, в частности, изымать документы и предметы, получать персональные данные и сведения об абонентах услуг связи, а также результаты оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим проект закон подвергся жесткой критике, и во втором чтении на прошлой неделе все спорные нормы из него были удалены.

https://ria.ru/20221109/gaz-1830360043.html

https://ria.ru/20221013/sgovor-1823704666.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сергей пузыревский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, россия