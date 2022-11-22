https://ria.ru/20221122/evrosoyuz-1833508491.html

ЕС предложил добавить 45-дневный переход к дате введения потолка на нефть

ЕС предложил добавить 45-дневный переход к дате введения потолка на нефть - РИА Новости, 22.11.2022

ЕС предложил добавить 45-дневный переход к дате введения потолка на нефть

ЕС предложил добавить 45-дневный переходный период к дате введения потолка цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T22:21

2022-11-22T22:21

2022-11-22T23:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ЕС предложил добавить 45-дневный переходный период к дате введения потолка цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ."Блок предложил добавить 45-дневный переходный период к введению ограничения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на документ.По данным агентства, период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря, когда, как предполагается, будет введен потолок цен, и разгруженной до 19 января.Как отмечается в документе, ЕС также предложил 90-дневный переходный период в случае возникновения изменений потолка цен на нефть из РФ.Как отмечается в документе, ЕС также предложил 90-дневный переходный период в случае возникновения изменений потолка цен на нефть из РФ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221122/neft-1833481994.html

https://ria.ru/20221122/neft-1833509210.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика, цены на нефть