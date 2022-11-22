Рейтинг@Mail.ru
ЕС предложил добавить 45-дневный переход к дате введения потолка на нефть - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221122/evrosoyuz-1833508491.html
ЕС предложил добавить 45-дневный переход к дате введения потолка на нефть
ЕС предложил добавить 45-дневный переход к дате введения потолка на нефть - РИА Новости, 22.11.2022
ЕС предложил добавить 45-дневный переход к дате введения потолка на нефть
ЕС предложил добавить 45-дневный переходный период к дате введения потолка цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T22:21
2022-11-22T23:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
экономика
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_27b9eb18994cb39429f3fc7671113fcc.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ЕС предложил добавить 45-дневный переходный период к дате введения потолка цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ."Блок предложил добавить 45-дневный переходный период к введению ограничения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на документ.По данным агентства, период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря, когда, как предполагается, будет введен потолок цен, и разгруженной до 19 января.Как отмечается в документе, ЕС также предложил 90-дневный переходный период в случае возникновения изменений потолка цен на нефть из РФ.Как отмечается в документе, ЕС также предложил 90-дневный переходный период в случае возникновения изменений потолка цен на нефть из РФ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221122/neft-1833481994.html
https://ria.ru/20221122/neft-1833509210.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ace68f10d7bf4285c2b3f965b7dee879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Экономика, Цены на нефть
22:21 22.11.2022 (обновлено: 23:42 22.11.2022)
 
ЕС предложил добавить 45-дневный переход к дате введения потолка на нефть

Bloomberg: ЕС предложил добавить 45-дневный переход после введения потолка цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ЕС предложил добавить 45-дневный переходный период к дате введения потолка цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.
"Блок предложил добавить 45-дневный переходный период к введению ограничения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на документ.
По данным агентства, период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря, когда, как предполагается, будет введен потолок цен, и разгруженной до 19 января.
Как отмечается в документе, ЕС также предложил 90-дневный переходный период в случае возникновения изменений потолка цен на нефть из РФ.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 19:41Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
СМИ: США и союзники планируют договориться о лимите цен на российскую нефть
Как отмечается в документе, ЕС также предложил 90-дневный переходный период в случае возникновения изменений потолка цен на нефть из РФ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 22:26Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Потолок цен на нефть может быть выше обсуждаемого интервала, пишут СМИ
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономикаЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала