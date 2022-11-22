https://ria.ru/20221122/evrobondy-1833346240.html
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2035 и 2032 годах
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2035 и 2032 годах - РИА Новости, 22.11.2022
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2035 и 2032 годах
Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2032 годах, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:58
2022-11-22T13:58
2022-11-22T13:58
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
евробонды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:239:2797:1812_1920x0_80_0_0_f99e7b0fc0299ca5589847a34f0aa81d.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2032 годах, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 2,3 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро)."Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
https://ria.ru/20221121/valyuta-1833189701.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_265:243:2672:2048_1920x0_80_0_0_9282bc7595a8e907f9bc76b3efac37d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд), евробонды
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальный расчетный депозитарий (НРД), евробонды
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2035 и 2032 годах
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах