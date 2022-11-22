https://ria.ru/20221122/es-1833231863.html

Профильные ассоциации оценили введение в ЕС лимита цен газа на TTF

Профильные ассоциации оценили введение в ЕС лимита цен газа на TTF - РИА Новости, 22.11.2022

Профильные ассоциации оценили введение в ЕС лимита цен газа на TTF

Введение в Евросоюзе механизма ограничения всплесков цен на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF угрожает финансовой стабильности, считают... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T00:58

2022-11-22T00:58

2022-11-22T00:58

экономика

евросоюз

совет ес

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Введение в Евросоюзе механизма ограничения всплесков цен на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF угрожает финансовой стабильности, считают профильные ассоциации."Мы глубоко обеспокоены разработкой механизма корректировки рынка, изложенного в статье 23 проекта постановления Совета", - говорится в письме Ассоциации европейских энергетических бирж Europex, адресованном ряду еврокомиссаров, министрам энергетики и финансов стран ЕС.Еврокомиссия в своём проекте этого постановления Совета ЕС в середине октября изложила возможность создания такого механизма. Речь идёт о "временном механизме для ограничения эпизодов чрезмерных цен на газ" на TTF, говорится в статье 23. Не исключено, что Еврокомиссия представит более конкретные предложения по этому механизму на текущей неделе, а министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании 24 ноября обсудят его.Деривативы на газ, такие как фьючерсные контракты TTF на месяц вперед, являются важным инструментом для производителей и потребителей, включая энергоемкие отрасли, для хеджирования риска изменений будущих спотовых цен на "голубое топливо", отметили в Europex. "Если предел максимальной цены для контракта TTF на месяц вперед будет введён без предварительной оценки мер предосторожности, изложенных в статье 23 (2), мы видим серьезные риски для финансовой стабильности и надежности поставок", - указывается в письме на сайте ассоциации.В пункте втором этой статьи отмечается, что механизм не должен угрожать безопасности газоснабжения ЕС, не должен повлиять на стабильность и нормальную работу рынков энергетических деривативов. Если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, "участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство", считают в Europex. "Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности, но и создаст серьезные риски для финансовой стабильности", - отмечается в письме ассоциации.Европейская федерация торговцев энергией (EFET) также "крайне обеспокоена тем, что ценообразование на TTF может подвергнуться вмешательству в форме механизма корректировки рынка газа". Об этои говорится в ее сообщении. "Ограничение цен на энергетические деривативы подорвет их функционирование и создаст риски для финансовой стабильности", - отмечается в нем.

https://ria.ru/20221121/gaz-1833127973.html

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экономика, евросоюз, совет ес, еврокомиссия