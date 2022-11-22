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Украина испытывает дефицит энергетических мощностей, заявила "Укрэнерго" - РИА Новости, 22.11.2022
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Украина испытывает дефицит энергетических мощностей, заявила "Укрэнерго"
Украина испытывает дефицит энергетических мощностей, заявила "Укрэнерго" - РИА Новости, 22.11.2022
Украина испытывает дефицит энергетических мощностей, заявила "Укрэнерго"
Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подтвердил дефицит энергогенерирующих мощностей на Украине после ракетных... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:22
2022-11-22T15:34
жкх
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укрэнерго
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подтвердил дефицит энергогенерирующих мощностей на Украине после ракетных ударов по объектам энергосистемы страны, по его словам, ежедневные графики отключения электричества помогают избежать "коллапса"."На сегодняшний день сети стабилизированы, графики отключений связаны в основном с тем, что на Украине через массовые повреждения электростанций существует дефицит генерирующих мощностей, по-простому, дефицит производства электроэнергии", - сказал Кудрицкий во время брифинга.Он пояснил, что сейчас энергосистема не может сгенерировать столько электроэнергии, сколько потребители "хотели бы использовать". Кудрицкий отметил, что сказывается также повышение потребления электроэнергии потребителями с приходом холодов, в связи с чем компания ежедневно вынуждена вводить графики для балансировки в пиковые часы электроэнергии "между физическим потреблением и физическим производством"."Если этот баланс нарушить, существует риск коллапса энергосистемы. Эти графики – важный инструмент для того, чтобы система могла стабильно работать", - добавил он.Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.
https://ria.ru/20221122/obysk-1833381826.html
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жкх, украина, укрэнерго, дтэк, в мире
ЖКХ, Украина, Укрэнерго, ДТЭК, В мире
15:22 22.11.2022 (обновлено: 15:34 22.11.2022)
 
Украина испытывает дефицит энергетических мощностей, заявила "Укрэнерго"

Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: Украина испытывает дефицит энергогенерирующих мощностей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подтвердил дефицит энергогенерирующих мощностей на Украине после ракетных ударов по объектам энергосистемы страны, по его словам, ежедневные графики отключения электричества помогают избежать "коллапса".
"На сегодняшний день сети стабилизированы, графики отключений связаны в основном с тем, что на Украине через массовые повреждения электростанций существует дефицит генерирующих мощностей, по-простому, дефицит производства электроэнергии", - сказал Кудрицкий во время брифинга.
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Он пояснил, что сейчас энергосистема не может сгенерировать столько электроэнергии, сколько потребители "хотели бы использовать". Кудрицкий отметил, что сказывается также повышение потребления электроэнергии потребителями с приходом холодов, в связи с чем компания ежедневно вынуждена вводить графики для балансировки в пиковые часы электроэнергии "между физическим потреблением и физическим производством".
"Если этот баланс нарушить, существует риск коллапса энергосистемы. Эти графики – важный инструмент для того, чтобы система могла стабильно работать", - добавил он.
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Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.
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