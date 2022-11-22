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ОАЭ расширили список поставщиков мяса и птицы из России - РИА Новости, 22.11.2022
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ОАЭ расширили список поставщиков мяса и птицы из России
ОАЭ расширили список поставщиков мяса и птицы из России - РИА Новости, 22.11.2022
ОАЭ расширили список поставщиков мяса и птицы из России
Право доступа на рынок Объединенных Арабских Эмиратов получили ещё 2 российских предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:47
2022-11-22T17:47
экономика
оаэ
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Право доступа на рынок Объединенных Арабских Эмиратов получили ещё 2 российских предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы, сообщается на сайте Россельхознадзора."Министерство изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов расширило перечень утвержденных российских мясоперерабатывающих предприятий. Право доступа на рынок ОАЭ получили ещё 2 российских предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы", - говорится в сообщении.Таким образом, сейчас 18 предприятий по производству указанной продукции из России имеют право поставок в ОАЭ.Отмечается, что Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта в ОАЭ.
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экономика, оаэ, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, ОАЭ, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
17:47 22.11.2022
 
ОАЭ расширили список поставщиков мяса и птицы из России

Россельхознадзор: два российских производства мяса и птицы получили доступ на рынок ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудницы в разделочном цехе на птицефабрике
Сотрудницы в разделочном цехе на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудницы в разделочном цехе на птицефабрике. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Право доступа на рынок Объединенных Арабских Эмиратов получили ещё 2 российских предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы, сообщается на сайте Россельхознадзора.
"Министерство изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов расширило перечень утвержденных российских мясоперерабатывающих предприятий. Право доступа на рынок ОАЭ получили ещё 2 российских предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы", - говорится в сообщении.
Таким образом, сейчас 18 предприятий по производству указанной продукции из России имеют право поставок в ОАЭ.
Отмечается, что Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта в ОАЭ.
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ЭкономикаОАЭРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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