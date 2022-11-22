https://ria.ru/20221122/eksport-1833443430.html
ОАЭ расширили список поставщиков мяса и птицы из России
ОАЭ расширили список поставщиков мяса и птицы из России - РИА Новости, 22.11.2022
ОАЭ расширили список поставщиков мяса и птицы из России
Право доступа на рынок Объединенных Арабских Эмиратов получили ещё 2 российских предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:47
2022-11-22T17:47
2022-11-22T17:47
экономика
оаэ
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Право доступа на рынок Объединенных Арабских Эмиратов получили ещё 2 российских предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы, сообщается на сайте Россельхознадзора."Министерство изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов расширило перечень утвержденных российских мясоперерабатывающих предприятий. Право доступа на рынок ОАЭ получили ещё 2 российских предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы", - говорится в сообщении.Таким образом, сейчас 18 предприятий по производству указанной продукции из России имеют право поставок в ОАЭ.Отмечается, что Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта в ОАЭ.
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экономика, оаэ, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, ОАЭ, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
ОАЭ расширили список поставщиков мяса и птицы из России
Россельхознадзор: два российских производства мяса и птицы получили доступ на рынок ОАЭ