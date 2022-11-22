https://ria.ru/20221122/ekonomiya-1833229866.html

Эксперт назвал способ сэкономить на новогоднем туре

Эксперт назвал способ сэкономить на новогоднем туре - РИА Новости, 22.11.2022

Эксперт назвал способ сэкономить на новогоднем туре

Насколько дорожают путевки во время новогодних праздников и как можно сэкономить на путешествии, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T02:15

2022-11-22T02:15

2022-11-22T11:15

туризм

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россия

новый год

артур мурадян

новости - туризм

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Насколько дорожают путевки во время новогодних праздников и как можно сэкономить на путешествии, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.Авиаперевозчики и отели повышают цены на свои услуги в те периоды, когда турпоток резко увеличивается, в частности, в новогодние праздники, отметил он. Поездка в такие дни может обойтись на 70 процентов дороже средней стоимости аналогичного тура, запланированного на другое время, уточнил эксперт.Максимальным спросом пользуются туры, которые приходятся на определенные числа, продолжил он. По его словам, в России и за рубежом эти даты немного отличаются."Для российских объектов размещения, как правило, пик спроса приходится на период с 28 декабря по 9-10 января, для иностранных гостиниц — тоже с конца декабря, но по 7-9 января", — сказал Мурадян.Эксперт дал совет, как уменьшить расходы на путевку. Это можно сделать, если перенести поездку на более ранние или более поздние даты, считает он."Например, если улететь до 25 декабря, а вернуться в Россию до 5 января, можно избежать существенного подорожания тура", — отметил Мурадян.

https://ria.ru/20221120/samolety-1832620839.html

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общество, россия, новый год, артур мурадян, новости - туризм