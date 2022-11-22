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Эксперт назвал способ сэкономить на новогоднем туре - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221122/ekonomiya-1833229866.html
Эксперт назвал способ сэкономить на новогоднем туре
Эксперт назвал способ сэкономить на новогоднем туре - РИА Новости, 22.11.2022
Эксперт назвал способ сэкономить на новогоднем туре
Насколько дорожают путевки во время новогодних праздников и как можно сэкономить на путешествии, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T02:15
2022-11-22T11:15
туризм
общество
россия
новый год
артур мурадян
новости - туризм
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Насколько дорожают путевки во время новогодних праздников и как можно сэкономить на путешествии, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.Авиаперевозчики и отели повышают цены на свои услуги в те периоды, когда турпоток резко увеличивается, в частности, в новогодние праздники, отметил он. Поездка в такие дни может обойтись на 70 процентов дороже средней стоимости аналогичного тура, запланированного на другое время, уточнил эксперт.Максимальным спросом пользуются туры, которые приходятся на определенные числа, продолжил он. По его словам, в России и за рубежом эти даты немного отличаются."Для российских объектов размещения, как правило, пик спроса приходится на период с 28 декабря по 9-10 января, для иностранных гостиниц — тоже с конца декабря, но по 7-9 января", — сказал Мурадян.Эксперт дал совет, как уменьшить расходы на путевку. Это можно сделать, если перенести поездку на более ранние или более поздние даты, считает он."Например, если улететь до 25 декабря, а вернуться в Россию до 5 января, можно избежать существенного подорожания тура", — отметил Мурадян.
https://ria.ru/20221120/samolety-1832620839.html
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общество, россия, новый год, артур мурадян, новости - туризм
Туризм, Общество, Россия, Новый год, Артур Мурадян, Новости - Туризм
02:15 22.11.2022 (обновлено: 11:15 22.11.2022)
 
Эксперт назвал способ сэкономить на новогоднем туре

Эксперт Мурадян: сэкономить на новогоднем туре можно, если брать билет на другие даты

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкНовогодний туризм
Новогодний туризм - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Насколько дорожают путевки во время новогодних праздников и как можно сэкономить на путешествии, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Авиаперевозчики и отели повышают цены на свои услуги в те периоды, когда турпоток резко увеличивается, в частности, в новогодние праздники, отметил он. Поездка в такие дни может обойтись на 70 процентов дороже средней стоимости аналогичного тура, запланированного на другое время, уточнил эксперт.
"Повышение цен на пиковые даты, к которым, безусловно, относятся новогодние праздники, всегда составляет 60-70 процентов. Это традиционная попытка компенсировать отсутствие доходов в постновогодние даты, когда турпоток обычно существенно снижается. В новогодние даты цены поднимают и авиаперевозчики, и гостиницы, это касается и международного, и внутреннего турпотока", — пояснил Мурадян.
Максимальным спросом пользуются туры, которые приходятся на определенные числа, продолжил он. По его словам, в России и за рубежом эти даты немного отличаются.
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"Для российских объектов размещения, как правило, пик спроса приходится на период с 28 декабря по 9-10 января, для иностранных гостиниц — тоже с конца декабря, но по 7-9 января", — сказал Мурадян.
Эксперт дал совет, как уменьшить расходы на путевку. Это можно сделать, если перенести поездку на более ранние или более поздние даты, считает он.
"Например, если улететь до 25 декабря, а вернуться в Россию до 5 января, можно избежать существенного подорожания тура", — отметил Мурадян.
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