https://ria.ru/20221122/dvizhenie-1833485560.html

В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 22.11.2022

В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе остановлено, сообщает правительство города. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:57

2022-11-22T19:57

2022-11-22T20:06

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе остановлено, сообщает правительство города.Губернатор Михаил Развожаев сообщил ранее, что вечером во вторник беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО, по предварительной информации, два дрона уже сбиты. Он отметил, что гражданские объекты не пострадали."Движение морского пассажирского транспорта остановлено", – говорится в сообщении.На конечных остановочных пунктах – площадь Захарова и площадь Нахимова – запускают автобусы для работы на компенсационном маршруте.

https://ria.ru/20221117/krym-1832175488.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев