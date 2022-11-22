https://ria.ru/20221122/duda-1833429964.html
"Не врите!": поляки высмеяли попытку оправдать Дуду после пранка из России
"Не врите!": поляки высмеяли попытку оправдать Дуду после пранка из России - РИА Новости, 22.11.2022
"Не врите!": поляки высмеяли попытку оправдать Дуду после пранка из России
Жители Польши в Twitter высмеяли канцелярию президента Анджея Дуды, чьи сотрудники заявили, что политик быстро заподозрил обман в разговоре с пранкерами из... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:06
2022-11-22T17:06
2022-11-22T18:18
в мире
анджей дуда
эммануэль макрон
россия
польша
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жители Польши в Twitter высмеяли канцелярию президента Анджея Дуды, чьи сотрудники заявили, что политик быстро заподозрил обман в разговоре с пранкерами из России.Комментаторы считают, что поведение польского лидера пытаются представить в гораздо более выгодном свете. По их мнению, в реальности Дуда вряд ли понял, что от лица Эммануэля Макрона с ним вели беседу другие люди."Он "сориентировался" и пожелал собеседникам хорошего дня, такой "президент" — просто сокровище", — съязвил один из участников обсуждения."Не врите, каждый может прослушать запись и проверить. Он же сказал все, как на духу! Он ничего не понял, это русские закончили разговор!" — считает пользователь."Столько советников, столько денег вкачано в канцелярию, а вам устраивают такой трюк. Стыдно", — посетовал участник обсуждения."А где были службы и десятки советников до этого звонка? Как вообще мог произойти такой звонок. Это скандал", — возмутился еще один комментатор.Анджей Дуда в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за президента Франции, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента". Скандальный разговор был записан 15 ноября, когда произошел инцидент.В этот день в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упала ракета — погибли два человека. Сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что в инциденте виновата Россия. Позже Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.
https://ria.ru/20221122/polsha-1833356655.html
https://ria.ru/20221122/rakety-1833261809.html
https://ria.ru/20221122/polsha-1833372500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анджей дуда, эммануэль макрон, россия, польша, франция
В мире, Анджей Дуда, Эммануэль Макрон, Россия, Польша, Франция
17:06 22.11.2022 (обновлено: 18:18 22.11.2022)
"Не врите!": поляки высмеяли попытку оправдать Дуду после пранка из России
Поляки высмеяли попытку оправдать Дуду после звонка пранкеров от имени Макрона
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Жители Польши в Twitter
высмеяли канцелярию президента Анджея Дуды, чьи сотрудники заявили, что политик быстро заподозрил обман в разговоре с пранкерами из России.
Комментаторы считают, что поведение польского лидера пытаются представить в гораздо более выгодном свете. По их мнению, в реальности Дуда вряд ли понял, что от лица Эммануэля Макрона с ним вели беседу другие люди.
"Он "сориентировался" и пожелал собеседникам хорошего дня, такой "президент" — просто сокровище", — съязвил один из участников обсуждения.
"Наш лыжник сориентировался через семь минут. Браво", — добавил другой комментатор.
"Не врите, каждый может прослушать запись и проверить. Он же сказал все, как на духу! Он ничего не понял, это русские закончили разговор!" — считает пользователь.
"Столько советников, столько денег вкачано в канцелярию, а вам устраивают такой трюк. Стыдно", — посетовал участник обсуждения.
"А где были службы и десятки советников до этого звонка? Как вообще мог произойти такой звонок. Это скандал", — возмутился еще один комментатор.
"В аппарате президента работают дебилы, только что закончившие начальную школу? Это уже второй раз, черт возьми!" — заявил другой пользователь.
Анджей Дуда в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за президента Франции, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента". Скандальный разговор был записан 15 ноября, когда произошел инцидент.
В этот день в Люблинском воеводстве на границе с Украиной
упала ракета — погибли два человека. Сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что в инциденте виновата Россия. Позже Анджей Дуда
заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.