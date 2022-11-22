https://ria.ru/20221122/duda-1833429964.html

"Не врите!": поляки высмеяли попытку оправдать Дуду после пранка из России

"Не врите!": поляки высмеяли попытку оправдать Дуду после пранка из России - РИА Новости, 22.11.2022

"Не врите!": поляки высмеяли попытку оправдать Дуду после пранка из России

Жители Польши в Twitter высмеяли канцелярию президента Анджея Дуды, чьи сотрудники заявили, что политик быстро заподозрил обман в разговоре с пранкерами из... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:06

2022-11-22T17:06

2022-11-22T18:18

в мире

анджей дуда

эммануэль макрон

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польша

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жители Польши в Twitter высмеяли канцелярию президента Анджея Дуды, чьи сотрудники заявили, что политик быстро заподозрил обман в разговоре с пранкерами из России.Комментаторы считают, что поведение польского лидера пытаются представить в гораздо более выгодном свете. По их мнению, в реальности Дуда вряд ли понял, что от лица Эммануэля Макрона с ним вели беседу другие люди."Он "сориентировался" и пожелал собеседникам хорошего дня, такой "президент" — просто сокровище", — съязвил один из участников обсуждения."Не врите, каждый может прослушать запись и проверить. Он же сказал все, как на духу! Он ничего не понял, это русские закончили разговор!" — считает пользователь."Столько советников, столько денег вкачано в канцелярию, а вам устраивают такой трюк. Стыдно", — посетовал участник обсуждения."А где были службы и десятки советников до этого звонка? Как вообще мог произойти такой звонок. Это скандал", — возмутился еще один комментатор.Анджей Дуда в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за президента Франции, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента". Скандальный разговор был записан 15 ноября, когда произошел инцидент.В этот день в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упала ракета — погибли два человека. Сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что в инциденте виновата Россия. Позже Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.

https://ria.ru/20221122/polsha-1833356655.html

https://ria.ru/20221122/rakety-1833261809.html

https://ria.ru/20221122/polsha-1833372500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, анджей дуда, эммануэль макрон, россия, польша, франция