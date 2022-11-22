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Дуда заявил пранкерам, что не хочет войны с Россией из-за ЧП с ракетами - РИА Новости, 22.11.2022
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Дуда заявил пранкерам, что не хочет войны с Россией из-за ЧП с ракетами
Дуда заявил пранкерам, что не хочет войны с Россией из-за ЧП с ракетами - РИА Новости, 22.11.2022
Дуда заявил пранкерам, что не хочет войны с Россией из-за ЧП с ракетами
Польша не хочет войны с Россией из-за падения украинской ракеты на востоке страны, заявил президент республики Анджей Дуда в разговоре с российскими пранкерами, РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:25
2022-11-22T14:44
в мире
польша
анджей дуда
россия
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Польша не хочет войны с Россией из-за падения украинской ракеты на востоке страны, заявил президент республики Анджей Дуда в разговоре с российскими пранкерами, которые представились его французским коллегой Эммануэлем Макроном.Он подчеркнул, что именно из-за этого не говорил о пятой статье устава НАТО о коллективной самообороне, а инициировал только действие четвертой статьи основного договора, которая предусматривает проведение консультаций при угрозе для одного из членов альянса.По словам Дуды, президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в произошедшем."Он говорит, они полностью уверены, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может. Он сказал, что у них есть доказательства ", — уточнил глава государства.Кроме того, Дуда сообщил, что президент США Джо Байден обещал ему направить экспертов для участия в расследовании.Также польский лидер отметил, что его больше волнует возможность ядерной катастрофы из-за атаки на украинские АЭС, чем "грязной бомбы".Беседу Вована и Лексуса с Дудой записали 15 ноября, в день, когда произошел инцидент. Варшава признала факт разговора. В канцелярии президента утверждают, что Дуда во время разговора заподозрил обман.В прошлый вторник польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы назвали провокацией. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что, с высокой степенью вероятности, ракеты принадлежали Украине.
https://ria.ru/20221122/rakety-1833261809.html
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в мире, польша, анджей дуда, россия, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Анджей Дуда, Россия, Инцидент с падением ракет в Польше
12:25 22.11.2022 (обновлено: 14:44 22.11.2022)
 
Дуда заявил пранкерам, что не хочет войны с Россией из-за ЧП с ракетами

Президент Польши Дуда в беседе с Вованом и Лексусом заявил, что не хочет войны с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Польша не хочет войны с Россией из-за падения украинской ракеты на востоке страны, заявил президент республики Анджей Дуда в разговоре с российскими пранкерами, которые представились его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Поверь мне, я очень осторожен. Я не обвиняю русских, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне. Думаете, мне война с Россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте, крайне осторожен", — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что именно из-за этого не говорил о пятой статье устава НАТО о коллективной самообороне, а инициировал только действие четвертой статьи основного договора, которая предусматривает проведение консультаций при угрозе для одного из членов альянса.
По словам Дуды, президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в произошедшем.
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"Он говорит, они полностью уверены, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может. Он сказал, что у них есть доказательства ", — уточнил глава государства.
Кроме того, Дуда сообщил, что президент США Джо Байден обещал ему направить экспертов для участия в расследовании.
Также польский лидер отметил, что его больше волнует возможность ядерной катастрофы из-за атаки на украинские АЭС, чем "грязной бомбы".
Беседу Вована и Лексуса с Дудой записали 15 ноября, в день, когда произошел инцидент. Варшава признала факт разговора. В канцелярии президента утверждают, что Дуда во время разговора заподозрил обман.
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В прошлый вторник польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора.
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В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы назвали провокацией. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что, с высокой степенью вероятности, ракеты принадлежали Украине.
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