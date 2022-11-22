https://ria.ru/20221122/drony-1833333211.html

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 22.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:27

2022-11-22T13:27

2022-11-22T13:27

специальная военная операция на украине

россия

днр

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.‌"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Никольское и Владимировка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, днр, вооруженные силы рф