https://ria.ru/20221122/drony-1833333211.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 22.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:27
2022-11-22T13:27
2022-11-22T13:27
специальная военная операция на украине
россия
днр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Никольское и Владимировка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, ДНР, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов в ДНР