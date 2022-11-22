https://ria.ru/20221122/dozhd-1833297474.html

Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника

Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника - РИА Новости, 22.11.2022

Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника

Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника, ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:41

2022-11-22T11:41

2022-11-22T11:48

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника, ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."До конца суток 22 ноября местами на территории Москвы возможны ледяной дождь, налипание мокрого снега, гололед", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Водителям советуют ездить аккуратно, а пешеходам - выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, гочсипб, погода, общество