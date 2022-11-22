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Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника - РИА Новости, 22.11.2022
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Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника
Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника - РИА Новости, 22.11.2022
Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника
Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника, ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.11.2022
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гочсипб
погода
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника, ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."До конца суток 22 ноября местами на территории Москвы возможны ледяной дождь, налипание мокрого снега, гололед", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Водителям советуют ездить аккуратно, а пешеходам - выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.
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москва, гочсипб, погода, общество
Москва, ГОЧСиПБ, Погода, Общество
11:41 22.11.2022 (обновлено: 11:48 22.11.2022)
 
Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника

Департамент ГОЧСиПБ: ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди идут под зонтом во время ледяного дождя в Москве
Люди идут под зонтом во время ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди идут под зонтом во время ледяного дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника, ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
"До конца суток 22 ноября местами на территории Москвы возможны ледяной дождь, налипание мокрого снега, гололед", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Водителям советуют ездить аккуратно, а пешеходам - выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.
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