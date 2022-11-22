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Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника
Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника - РИА Новости, 22.11.2022
Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника
Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника, ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:41
2022-11-22T11:41
2022-11-22T11:48
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника, ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."До конца суток 22 ноября местами на территории Москвы возможны ледяной дождь, налипание мокрого снега, гололед", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Водителям советуют ездить аккуратно, а пешеходам - выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, гочсипб, погода, общество
Москва, ГОЧСиПБ, Погода, Общество
11:41 22.11.2022 (обновлено: 11:48 22.11.2022)
Ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника
Департамент ГОЧСиПБ: ледяной дождь в Москве продлится до конца вторника