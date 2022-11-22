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В Москве начался ледяной дождь - РИА Новости, 22.11.2022
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В Москве начался ледяной дождь
В Москве начался ледяной дождь - РИА Новости, 22.11.2022
В Москве начался ледяной дождь
Ледяной дождь начался в Москве, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:18
2022-11-22T10:08
общество
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь начался в Москве, передают корреспонденты РИА Новости.Переохлажденный дождь наблюдается утром местами в центре столицы, на востоке и юго-западе Москвы."Уже сейчас начинаются ледяные дожди при температуре минус 3 градуса, это будет всё превращаться в сплошное ледяное поле", - прокомментировал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что в Москве ровно в 09.00 при температуре минус 2,7 начался классический ледяной дождь."В Подмосковье гололед отмечают Коломна, Домодедово, Кашира, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Можайск. Дальше - хуже. На дорогах скользко. Будьте осторожны. Берегите себя", - добавил метеоролог.Ранее Тишковец говорил РИА Новости, что наутро москвичей ждут снегопад и метель, которые затем сменятся ледяным дождем, а после полудня пойдет дождь.
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Мокрый снег в Москве
В Москве обещали ледяной дождь. Пока идет мокрый снег.
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общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
09:18 22.11.2022 (обновлено: 10:08 22.11.2022)
 
В Москве начался ледяной дождь

На востоке и юго-западе Москвы начался ледяной дождь

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь начался в Москве, передают корреспонденты РИА Новости.
Переохлажденный дождь наблюдается утром местами в центре столицы, на востоке и юго-западе Москвы.
"Уже сейчас начинаются ледяные дожди при температуре минус 3 градуса, это будет всё превращаться в сплошное ледяное поле", - прокомментировал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он добавил, что в Москве ровно в 09.00 при температуре минус 2,7 начался классический ледяной дождь.
"В Подмосковье гололед отмечают Коломна, Домодедово, Кашира, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Можайск. Дальше - хуже. На дорогах скользко. Будьте осторожны. Берегите себя", - добавил метеоролог.
Ранее Тишковец говорил РИА Новости, что наутро москвичей ждут снегопад и метель, которые затем сменятся ледяным дождем, а после полудня пойдет дождь.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваПогода
 
 
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