https://ria.ru/20221122/dozhd-1833254540.html

В Москве начался ледяной дождь

В Москве начался ледяной дождь - РИА Новости, 22.11.2022

В Москве начался ледяной дождь

Ледяной дождь начался в Москве, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:18

2022-11-22T09:18

2022-11-22T10:08

общество

евгений тишковец

москва

погода

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь начался в Москве, передают корреспонденты РИА Новости.Переохлажденный дождь наблюдается утром местами в центре столицы, на востоке и юго-западе Москвы."Уже сейчас начинаются ледяные дожди при температуре минус 3 градуса, это будет всё превращаться в сплошное ледяное поле", - прокомментировал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что в Москве ровно в 09.00 при температуре минус 2,7 начался классический ледяной дождь."В Подмосковье гололед отмечают Коломна, Домодедово, Кашира, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Можайск. Дальше - хуже. На дорогах скользко. Будьте осторожны. Берегите себя", - добавил метеоролог.Ранее Тишковец говорил РИА Новости, что наутро москвичей ждут снегопад и метель, которые затем сменятся ледяным дождем, а после полудня пойдет дождь.

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/sustavy-1832193902.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мокрый снег в Москве В Москве обещали ледяной дождь. Пока идет мокрый снег. 2022-11-22T09:18 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, погода