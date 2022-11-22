https://ria.ru/20221122/dosmotr-1833340720.html

Опубликовано видео с досмотром автомобилей у Киево-Печерской лавры

Опубликовано видео с досмотром автомобилей у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 22.11.2022

Опубликовано видео с досмотром автомобилей у Киево-Печерской лавры

Видео с кадрами досмотра сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) автомобилей у Киево-Печерской лавры опубликовано во вторник украинским интернет-изданием РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:41

2022-11-22T13:41

2022-11-22T13:41

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Видео с кадрами досмотра сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) автомобилей у Киево-Печерской лавры опубликовано во вторник украинским интернет-изданием "Общественное".На кадрах видно, как сотрудники СБУ при досмотре просят выйти водителей из машин, затем осматривают салоны и багажные отделения.Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Затем обыски проводились еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области.СБУ возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/lavra-1833281945.html

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Варвара Скокшина

петр порошенко, ровненская область, украина, служба безопасности украины, константинопольский патриархат, в мире