https://ria.ru/20221122/dosmotr-1833340720.html
Опубликовано видео с досмотром автомобилей у Киево-Печерской лавры
Опубликовано видео с досмотром автомобилей у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 22.11.2022
Опубликовано видео с досмотром автомобилей у Киево-Печерской лавры
Видео с кадрами досмотра сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) автомобилей у Киево-Печерской лавры опубликовано во вторник украинским интернет-изданием РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:41
2022-11-22T13:41
2022-11-22T13:41
религия
петр порошенко
ровненская область
украина
служба безопасности украины
константинопольский патриархат
в мире
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Видео с кадрами досмотра сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) автомобилей у Киево-Печерской лавры опубликовано во вторник украинским интернет-изданием "Общественное".На кадрах видно, как сотрудники СБУ при досмотре просят выйти водителей из машин, затем осматривают салоны и багажные отделения.Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Затем обыски проводились еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области.СБУ возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/lavra-1833281945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр порошенко, ровненская область, украина, служба безопасности украины, константинопольский патриархат, в мире
Религия, Петр Порошенко, Ровненская область, Украина, Служба безопасности Украины, Константинопольский патриархат, В мире
Опубликовано видео с досмотром автомобилей у Киево-Печерской лавры
Опубликовано видео с досмотром СБУ автомобилей у Киево-Печерской лавры
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Видео с кадрами досмотра сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) автомобилей у Киево-Печерской лавры опубликовано во вторник украинским интернет-изданием "Общественное".
На кадрах видно, как сотрудники СБУ при досмотре просят выйти водителей из машин, затем осматривают салоны и багажные отделения.
Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua
" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Затем обыски проводились еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области
.
СБУ возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ)
была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко
и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви
. В 2019 году Константинопольский патриархат
предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.