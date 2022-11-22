https://ria.ru/20221122/donetsk-1833320599.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.11.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мужчина пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:54

2022-11-22T12:54

2022-11-22T12:54

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Новолозовой ранен мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221122/obstrel-1833300080.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия