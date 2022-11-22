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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.11.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мужчина пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:54
2022-11-22T12:54
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Новолозовой ранен мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
12:54 22.11.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Новолозовой ранен мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
11:47Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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