https://ria.ru/20221122/donetsk-1833320599.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.11.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мужчина пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:54
2022-11-22T12:54
2022-11-22T12:54
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830175067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7759c03360e66c4f9b17662348a9ece.jpg
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Новолозовой ранен мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221122/obstrel-1833300080.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830175067_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_431dfa4edfd3d32ca30ddda01f147824.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель