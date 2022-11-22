https://ria.ru/20221122/dnr-1833247302.html
В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов
В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов - РИА Новости, 22.11.2022
В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов
Два человека погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили во РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:16
2022-11-22T08:16
2022-11-22T08:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили во вторник в штабе территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 21 ноября до 08.00 22 ноября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще три мирных жителя получили ранения", - сказано в Telegram-канале штаба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов
В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов, трое получили ранения