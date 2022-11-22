https://ria.ru/20221122/dnr-1833247302.html

В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов

В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов - РИА Новости, 22.11.2022

В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов

Два человека погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили во РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:16

2022-11-22T08:16

2022-11-22T08:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили во вторник в штабе территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 21 ноября до 08.00 22 ноября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще три мирных жителя получили ранения", - сказано в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221121/katastrofa-1833211232.html

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина