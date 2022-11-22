https://ria.ru/20221122/diplomatiya-1833345160.html
Новый посол Мексики в Москве вручил копии верительных грамот Рябкову
Новый посол Мексики в Москве вручил копии верительных грамот Рябкову - РИА Новости, 22.11.2022
Новый посол Мексики в Москве вручил копии верительных грамот Рябкову
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял во вторник копии верительных грамот у нового посла Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса, сообщает сайт российского... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:54
2022-11-22T13:54
2022-11-22T14:27
сергей рябков
норма пенсадо морено
россия
москва
мексика
политика
эдуардо вильегас мехиас
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял во вторник копии верительных грамот у нового посла Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса, сообщает сайт российского дипведомства."Сергей Рябков поздравил посла с назначением, выразил настрой российской стороны на дальнейшее укрепление отношений дружбы, конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Мексикой по направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении на сайте министерства.Также стороны обсудили "пути углубления двустороннего политического диалога, наращивания разнопланового взаимодействия, в частности, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки дня".Предыдущий посол республики в Москве Норма Пенсадо Морено завершила свою пятилетнюю миссию в России и уехала в качестве посла в Данию.
https://ria.ru/20220927/posol-1819834153.html
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РИА Новости
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сергей рябков, норма пенсадо морено, россия, москва, мексика, политика, эдуардо вильегас мехиас
Сергей Рябков, Норма Пенсадо Морено, Россия, Москва, Мексика, Политика, Эдуардо Вильегас Мехиас
13:54 22.11.2022 (обновлено: 14:27 22.11.2022)
Новый посол Мексики в Москве вручил копии верительных грамот Рябкову
Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса вручил копии верительных грамот Рябкову