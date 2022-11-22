https://ria.ru/20221122/diplomatiya-1833345160.html

Новый посол Мексики в Москве вручил копии верительных грамот Рябкову

Новый посол Мексики в Москве вручил копии верительных грамот Рябкову - РИА Новости, 22.11.2022

Новый посол Мексики в Москве вручил копии верительных грамот Рябкову

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял во вторник копии верительных грамот у нового посла Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса, сообщает сайт российского... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:54

2022-11-22T13:54

2022-11-22T14:27

сергей рябков

норма пенсадо морено

россия

москва

мексика

политика

эдуардо вильегас мехиас

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял во вторник копии верительных грамот у нового посла Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса, сообщает сайт российского дипведомства."Сергей Рябков поздравил посла с назначением, выразил настрой российской стороны на дальнейшее укрепление отношений дружбы, конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Мексикой по направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении на сайте министерства.Также стороны обсудили "пути углубления двустороннего политического диалога, наращивания разнопланового взаимодействия, в частности, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки дня".Предыдущий посол республики в Москве Норма Пенсадо Морено завершила свою пятилетнюю миссию в России и уехала в качестве посла в Данию.

https://ria.ru/20220927/posol-1819834153.html

https://ria.ru/20221031/torgpredstvo-1828252989.html

россия

москва

мексика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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