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Представители "Петербургского диалога" подтвердили, что форум распустят - РИА Новости, 22.11.2022
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Представители "Петербургского диалога" подтвердили, что форум распустят
Представители "Петербургского диалога" подтвердили, что форум распустят - РИА Новости, 22.11.2022
Представители "Петербургского диалога" подтвердили, что форум распустят
Представители Российско-германского форума "Петербургский диалог" подтвердили, что организация будет распущена в первом квартале следующего года. РИА Новости, 22.11.2022
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берлин (город)
российско-германский форум "петербургский диалог"
в мире
владимир путин
герхард шредер
россия
германия
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БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Представители Российско-германского форума "Петербургский диалог" подтвердили, что организация будет распущена в первом квартале следующего года.Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что Форум планируется распустить."По просьбе Совета директоров Генеральная Ассамблея "Петербургского диалога" приняла решение о самороспуске в I квартале 2023 года в рамках внеочередной Генеральной Ассамблеи", - говорится в релизе организации.Уточняется, что правлению "Петербургского диалога" было предложено инициировать необходимые для этого шаги."Ввиду преступной агрессивной войны и передовой позиции против западных демократий, диалог в таком формате больше невозможен", - добавили представители Форума."Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и Герхарда Шредера, тогда занимавшего пост канцлера ФРГ. Цель форума - содействие сближению российской и германской общественности и углублению взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ.
https://ria.ru/20221121/obschenie-1833226644.html
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берлин (город), российско-германский форум "петербургский диалог", в мире, владимир путин, герхард шредер, россия, германия
Берлин (город), Российско-германский форум "Петербургский диалог", В мире, Владимир Путин, Герхард Шредер, Россия, Германия
21:00 22.11.2022 (обновлено: 21:20 22.11.2022)
 
Представители "Петербургского диалога" подтвердили, что форум распустят

Представители "Петербургский диалог" подтвердили, что организацию распустят в начале 2023

© Фото : Петербургский ДиалогРоссийско-германский форум "Петербургский диалог"
Российско-германский форум Петербургский диалог - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Петербургский Диалог
Российско-германский форум "Петербургский диалог" . Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Представители Российско-германского форума "Петербургский диалог" подтвердили, что организация будет распущена в первом квартале следующего года.
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что Форум планируется распустить.
"По просьбе Совета директоров Генеральная Ассамблея "Петербургского диалога" приняла решение о самороспуске в I квартале 2023 года в рамках внеочередной Генеральной Ассамблеи", - говорится в релизе организации.
Уточняется, что правлению "Петербургского диалога" было предложено инициировать необходимые для этого шаги.
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"Ввиду преступной агрессивной войны и передовой позиции против западных демократий, диалог в таком формате больше невозможен", - добавили представители Форума.
"Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и Герхарда Шредера, тогда занимавшего пост канцлера ФРГ. Цель форума - содействие сближению российской и германской общественности и углублению взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ.
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Берлин (город)Российско-германский форум "Петербургский диалог"В миреВладимир ПутинГерхард ШредерРоссияГермания
 
 
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