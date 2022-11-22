https://ria.ru/20221122/dialog-1833498648.html

Представители "Петербургского диалога" подтвердили, что форум распустят

Представители "Петербургского диалога" подтвердили, что форум распустят - РИА Новости, 22.11.2022

Представители "Петербургского диалога" подтвердили, что форум распустят

Представители Российско-германского форума "Петербургский диалог" подтвердили, что организация будет распущена в первом квартале следующего года. РИА Новости, 22.11.2022

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берлин (город)

российско-германский форум "петербургский диалог"

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БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Представители Российско-германского форума "Петербургский диалог" подтвердили, что организация будет распущена в первом квартале следующего года.Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что Форум планируется распустить."По просьбе Совета директоров Генеральная Ассамблея "Петербургского диалога" приняла решение о самороспуске в I квартале 2023 года в рамках внеочередной Генеральной Ассамблеи", - говорится в релизе организации.Уточняется, что правлению "Петербургского диалога" было предложено инициировать необходимые для этого шаги."Ввиду преступной агрессивной войны и передовой позиции против западных демократий, диалог в таком формате больше невозможен", - добавили представители Форума."Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и Герхарда Шредера, тогда занимавшего пост канцлера ФРГ. Цель форума - содействие сближению российской и германской общественности и углублению взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ.

https://ria.ru/20221121/obschenie-1833226644.html

https://ria.ru/20221115/sholts-1831594468.html

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берлин (город), российско-германский форум "петербургский диалог", в мире, владимир путин, герхард шредер, россия, германия