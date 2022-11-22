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Вучич подтвердил Италии готовность продолжать диалог с Приштиной - РИА Новости, 22.11.2022
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Вучич подтвердил Италии готовность продолжать диалог с Приштиной
Вучич подтвердил Италии готовность продолжать диалог с Приштиной - РИА Новости, 22.11.2022
Вучич подтвердил Италии готовность продолжать диалог с Приштиной
Президент Сербии Александр Вучич во вторник в ходе встречи с главами МИД и Минобороны Италии подтвердил свою готовность продолжать диалог с Приштиной, сообщил... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:18
2022-11-22T14:18
в мире
антонио таяни
александр вучич
гуидо крозетто
косово
италия
сербия
министерство обороны италии
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РИМ, 22 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во вторник в ходе встречи с главами МИД и Минобороны Италии подтвердил свою готовность продолжать диалог с Приштиной, сообщил министр иностранных дел Антонио Таяни."Мы получили от Вучича подтверждение его желания продолжать идти по пути диалога и готовности, как это уже было продемонстрировано вчера (главе дипломатии ЕС Жозепу) Боррелю", - заявил глава МИД на пресс-конференции в посольстве Италии в Белграде по итогам встречи, которую он вместе с главой минобороны Гуидо Крозетто провел с Вучичем."Я надеюсь на снижение политической напряженности, а также напряженности на полицейском и на военном уровне", - приводит слова министра информагентство Ansa.Таяни также сообщил, что позднее во вторник на встрече с руководством самопровозглашенной республики Косово представители Италии заявят о том, что односторонние инициативы не способствуют достижению компромисса."Мы скажем косоварам, что односторонние инициативы не служат достижению компромисса. Мы хотим, чтобы возобновились диалог и сопоставление позиций. Нам, итальянцам, предстоит сыграть роль миротворцев, сделать все, чтобы ослабить напряженность между Косово и Сербией", - указал он.По словам Таяни, итальянцы намерены играть роль гаранта как в отношении сербского меньшинства в Косово, так и самих косоваров.Состоявшиеся в понедельник в Брюсселе переговоры между Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти об отсрочке спорных мер Приштины пока не дали результатов и не привели к деэскалации, заявил ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221122/eskalatsiya-1833306972.html
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в мире, антонио таяни, александр вучич, гуидо крозетто, косово, италия, сербия, министерство обороны италии, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Антонио Таяни, Александр Вучич, Гуидо Крозетто, Косово, Италия, Сербия, Министерство обороны Италии, Евросоюз, Еврокомиссия
14:18 22.11.2022
 
Вучич подтвердил Италии готовность продолжать диалог с Приштиной

Глава МИД Италии Таяни: Вучич подтвердил готовность продолжать диалог с Приштиной

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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РИМ, 22 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во вторник в ходе встречи с главами МИД и Минобороны Италии подтвердил свою готовность продолжать диалог с Приштиной, сообщил министр иностранных дел Антонио Таяни.
"Мы получили от Вучича подтверждение его желания продолжать идти по пути диалога и готовности, как это уже было продемонстрировано вчера (главе дипломатии ЕС Жозепу) Боррелю", - заявил глава МИД на пресс-конференции в посольстве Италии в Белграде по итогам встречи, которую он вместе с главой минобороны Гуидо Крозетто провел с Вучичем.
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"Я надеюсь на снижение политической напряженности, а также напряженности на полицейском и на военном уровне", - приводит слова министра информагентство Ansa.
Таяни также сообщил, что позднее во вторник на встрече с руководством самопровозглашенной республики Косово представители Италии заявят о том, что односторонние инициативы не способствуют достижению компромисса.
"Мы скажем косоварам, что односторонние инициативы не служат достижению компромисса. Мы хотим, чтобы возобновились диалог и сопоставление позиций. Нам, итальянцам, предстоит сыграть роль миротворцев, сделать все, чтобы ослабить напряженность между Косово и Сербией", - указал он.
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По словам Таяни, итальянцы намерены играть роль гаранта как в отношении сербского меньшинства в Косово, так и самих косоваров.
"Сербия имеет собственную позицию, она продемонстрировала большую волю к диалогу, чем я даже ожидал", - отметил в свою очередь Крозетто.
Состоявшиеся в понедельник в Брюсселе переговоры между Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти об отсрочке спорных мер Приштины пока не дали результатов и не привели к деэскалации, заявил ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
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