https://ria.ru/20221122/dengi-1833230489.html
Юрист объяснил, какая личная подпись может оказаться опасной
Юрист объяснил, какая личная подпись может оказаться опасной - РИА Новости, 22.11.2022
Юрист объяснил, какая личная подпись может оказаться опасной
Упрощение личной подписи может "обернуться боком" и привести к потере значительных средств, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T02:15
2022-11-22T02:15
2022-11-22T02:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764121523_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_ff0710cd863ebe7051eeb216a1ed624c.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Упрощение личной подписи может "обернуться боком" и привести к потере значительных средств, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По словам эксперта, подписи могут подделать при изменении состава учредителей юридического лица, договора займа или расписки о получении денег в простой письменной форме, а также при манипуляциях с объектами недвижимости. Во время следствия эксперты не смогут однозначно определить владельца простой подписи."И уже на стадии следствия или судебного разбирательства, когда назначаются и проводятся графологические экспертизы, простая подпись ставит в тупик даже самых скрупулезных и опытных экспертов — из-за примитивизма подписи они не могут дать однозначный ответ, кому она принадлежит", — предупредил юрист.Соловьев посоветовал в важных документах добавлять инициалы и дату и проработать усложнение подписи. Кроме того, владельцам электронной подписи следует помнить о возможности кражи цифрового носителя.
https://ria.ru/20221024/notariusy-1825752662.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764121523_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_4c4fe8eb3c42827ea5fd839efb696909.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, иван соловьев (юрист), деньги
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Деньги
Юрист объяснил, какая личная подпись может оказаться опасной
Юрист Соловьев заявил о риске потери денег при упрощении личной подписи