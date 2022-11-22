https://ria.ru/20221122/dengi-1833230489.html

Юрист объяснил, какая личная подпись может оказаться опасной

Юрист объяснил, какая личная подпись может оказаться опасной - РИА Новости, 22.11.2022

Юрист объяснил, какая личная подпись может оказаться опасной

Упрощение личной подписи может "обернуться боком" и привести к потере значительных средств, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T02:15

2022-11-22T02:15

2022-11-22T02:15

общество

россия

иван соловьев (юрист)

деньги

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Упрощение личной подписи может "обернуться боком" и привести к потере значительных средств, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По словам эксперта, подписи могут подделать при изменении состава учредителей юридического лица, договора займа или расписки о получении денег в простой письменной форме, а также при манипуляциях с объектами недвижимости. Во время следствия эксперты не смогут однозначно определить владельца простой подписи."И уже на стадии следствия или судебного разбирательства, когда назначаются и проводятся графологические экспертизы, простая подпись ставит в тупик даже самых скрупулезных и опытных экспертов — из-за примитивизма подписи они не могут дать однозначный ответ, кому она принадлежит", — предупредил юрист.Соловьев посоветовал в важных документах добавлять инициалы и дату и проработать усложнение подписи. Кроме того, владельцам электронной подписи следует помнить о возможности кражи цифрового носителя.

https://ria.ru/20221024/notariusy-1825752662.html

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общество, россия, иван соловьев (юрист), деньги