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Юрист объяснил, какая личная подпись может оказаться опасной - РИА Новости, 22.11.2022
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Юрист объяснил, какая личная подпись может оказаться опасной
Юрист объяснил, какая личная подпись может оказаться опасной - РИА Новости, 22.11.2022
Юрист объяснил, какая личная подпись может оказаться опасной
Упрощение личной подписи может "обернуться боком" и привести к потере значительных средств, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T02:15
2022-11-22T02:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
деньги
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Упрощение личной подписи может "обернуться боком" и привести к потере значительных средств, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По словам эксперта, подписи могут подделать при изменении состава учредителей юридического лица, договора займа или расписки о получении денег в простой письменной форме, а также при манипуляциях с объектами недвижимости. Во время следствия эксперты не смогут однозначно определить владельца простой подписи."И уже на стадии следствия или судебного разбирательства, когда назначаются и проводятся графологические экспертизы, простая подпись ставит в тупик даже самых скрупулезных и опытных экспертов — из-за примитивизма подписи они не могут дать однозначный ответ, кому она принадлежит", — предупредил юрист.Соловьев посоветовал в важных документах добавлять инициалы и дату и проработать усложнение подписи. Кроме того, владельцам электронной подписи следует помнить о возможности кражи цифрового носителя.
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общество, россия, иван соловьев (юрист), деньги
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Деньги
02:15 22.11.2022
 
Юрист объяснил, какая личная подпись может оказаться опасной

Юрист Соловьев заявил о риске потери денег при упрощении личной подписи

© Depositphotos.com / NewAfricaМужчина подписывает документы
Мужчина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Depositphotos.com / NewAfrica
Мужчина подписывает документы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Упрощение личной подписи может "обернуться боком" и привести к потере значительных средств, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По словам эксперта, подписи могут подделать при изменении состава учредителей юридического лица, договора займа или расписки о получении денег в простой письменной форме, а также при манипуляциях с объектами недвижимости. Во время следствия эксперты не смогут однозначно определить владельца простой подписи.
"И уже на стадии следствия или судебного разбирательства, когда назначаются и проводятся графологические экспертизы, простая подпись ставит в тупик даже самых скрупулезных и опытных экспертов — из-за примитивизма подписи они не могут дать однозначный ответ, кому она принадлежит", — предупредил юрист.
Соловьев посоветовал в важных документах добавлять инициалы и дату и проработать усложнение подписи. Кроме того, владельцам электронной подписи следует помнить о возможности кражи цифрового носителя.
Документы - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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