https://ria.ru/20221122/byudzhet-1833345541.html

ГД приняла во втором чтении проект федерального бюджета до 2025 года

ГД приняла во втором чтении проект федерального бюджета до 2025 года - РИА Новости, 22.11.2022

ГД приняла во втором чтении проект федерального бюджета до 2025 года

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:55

2022-11-22T13:55

2022-11-22T14:14

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября.Доходы бюджета на 2023 год запланированы в сумме 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - до 27,98 триллиона, а расходы - до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году - 1,4% ВВП, в 2025 году - 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.Поправки ко второму чтениюВ рамках второго чтения Госдума поддержала поправки правительства РФ, депутатов от "Единой России", ЛДПР, "Новых людей" и сенаторов по перераспределению бюджетных средств.Общий объем перераспределенных средств, в том числе зарезервированных, составил порядка 2 триллионов рублей, сообщил на заседании Госдумы председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По существу, это первый бюджет, когда все поручения Госдумы, данные при рассмотрении законопроекта в первом чтении, во втором чтении выполнены полностью, подчеркнул он.Депутат сообщил, что для поддержки регионов предусмотрено 260 трансфертов на сумму 3 триллиона 248,7 миллиарда рублей, из которых ко второму чтению распределено уже 246 трансфертов на сумму 3 триллиона 137,7 миллиарда рублей. "Такого количества трансфертов, распределенных уже ко второму чтению, а это дает ясность регионам при формировании их бюджетов, у нас не было никогда", - заявил Макаров.По его словам, распределены 96,6% дотаций, все 155 субсидий и 31 субвенция для регионов, а также 53 иных межбюджетных трансферта (81,2%). "То есть такого количества межбюджетных трансфертов тоже никогда не распределялось", - сказал депутат.Основные расходыОбщий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год устанавливается в сумме 1,115 триллиона рублей, на 2024 год – около 1,255 триллиона, на 2025 год – 909,497 миллиарда рублей.При этом расходы по открытой части бюджета в 2023 году составят около 22,472 триллиона рублей, в 2024 году – 22,689 триллиона, в 2025 году – 22,971 триллиона.Из них на социальную политику в 2023 году приходится около 7,324 триллиона рублей, в 2024 году – 7,33 триллиона, в 2025 году – 7,286 триллиона. Расходы на национальную экономику составят 3,415 триллиона, 3,402 триллиона и 3,492 триллиона рублей соответственно.На здравоохранение предусмотрено 1,432 триллиона, 1,452 триллиона и 1,475 триллиона рублей; на образование - 1,364 триллиона, 1,378 триллиона и 1,434 триллиона рублей. Расходы на общегосударственные вопросы в 2023 году составят 1,832 триллиона рублей, в 2024 году - 1,846 триллиона, в 2025 году - 1,875 триллиона.На национальную безопасность и правоохранительную деятельность предусмотрено 1,811 триллиона, 1,854 триллиона и 1,954 триллиона рублей соответственно, на национальную оборону – 1,355 триллиона, 1,486 триллиона и 1,542 триллиона рублей.

https://ria.ru/20221118/moskva-1832382094.html

https://ria.ru/20221103/dokhody-1828920439.html

https://ria.ru/20221110/defitsit-1830586334.html

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Варвара Скокшина

госдума рф, экономика, россия