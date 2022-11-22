https://ria.ru/20221122/buterbrodeks-1833263520.html
"Бутербродекс" в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта
"Бутербродекс" в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта - РИА Новости, 22.11.2022
"Бутербродекс" в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине ноября вырос на 4,7 РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:09
2022-11-22T10:09
2022-11-22T10:09
экономика
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта по сравнению со второй половиной октября и составил 103,8 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян:По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.За период с 1 по 15 ноября средний чек вырос по батону (на 17%, до 35 рублей), растворимому кофе (на 15%, до 307 рублей), сахару (на 8%, до 71 рубля), огурцам (на 7%, до 85 рублей) и сыру (на 1%, до 155 рублей). Снизился он по ветчине (на 8%, до 120 рублей) и сливочному маслу (на 7%, до 144 рублей).Таким образом, за рассматриваемый период индекс вырос на 4,7 пункта и составил 103,8 пункта.Рост индекса связан с увеличением спроса на кофе, сахар и батоны, которые активно и большими объемами покупали в период длинных выходных ноября, а также в связи с погодным фактором - установлением низких температур и появлением снега, отмечают аналитики "Чек Индекса".
https://ria.ru/20221108/buterbrodeks-1829868357.html
https://ria.ru/20221108/indeks-1829867342.html
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экономика, россия
"Бутербродекс" в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта
"Бутербродекс" в первой половине ноября вырос до 103,8 пункта
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта по сравнению со второй половиной октября и составил 103,8 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс".
В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян:
—батон (400 граммов);
—ветчина (200 граммов);
—сливочное масло (180 граммов);
—сыр (200 граммов);
—огурцы (500 граммов);
—растворимый кофе (95 граммов);
—сахар (килограмм).
По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
За период с 1 по 15 ноября средний чек вырос по батону (на 17%, до 35 рублей), растворимому кофе (на 15%, до 307 рублей), сахару (на 8%, до 71 рубля), огурцам (на 7%, до 85 рублей) и сыру (на 1%, до 155 рублей). Снизился он по ветчине (на 8%, до 120 рублей) и сливочному маслу (на 7%, до 144 рублей).
Таким образом, за рассматриваемый период индекс вырос на 4,7 пункта и составил 103,8 пункта.
Рост индекса связан с увеличением спроса на кофе, сахар и батоны, которые активно и большими объемами покупали в период длинных выходных ноября, а также в связи с погодным фактором - установлением низких температур и появлением снега, отмечают аналитики "Чек Индекса".