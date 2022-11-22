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"Бутербродекс" в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта - РИА Новости, 22.11.2022
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"Бутербродекс" в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта
"Бутербродекс" в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта - РИА Новости, 22.11.2022
"Бутербродекс" в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине ноября вырос на 4,7 РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:09
2022-11-22T10:09
экономика
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта по сравнению со второй половиной октября и составил 103,8 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян:По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.За период с 1 по 15 ноября средний чек вырос по батону (на 17%, до 35 рублей), растворимому кофе (на 15%, до 307 рублей), сахару (на 8%, до 71 рубля), огурцам (на 7%, до 85 рублей) и сыру (на 1%, до 155 рублей). Снизился он по ветчине (на 8%, до 120 рублей) и сливочному маслу (на 7%, до 144 рублей).Таким образом, за рассматриваемый период индекс вырос на 4,7 пункта и составил 103,8 пункта.Рост индекса связан с увеличением спроса на кофе, сахар и батоны, которые активно и большими объемами покупали в период длинных выходных ноября, а также в связи с погодным фактором - установлением низких температур и появлением снега, отмечают аналитики "Чек Индекса".
https://ria.ru/20221108/buterbrodeks-1829868357.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
10:09 22.11.2022
 
"Бутербродекс" в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта

"Бутербродекс" в первой половине ноября вырос до 103,8 пункта

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПродажа молочной продукции
Продажа молочной продукции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта по сравнению со второй половиной октября и составил 103,8 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс".
В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян:
  • батон (400 граммов);
  • ветчина (200 граммов);
  • сливочное масло (180 граммов);
  • сыр (200 граммов);
  • огурцы (500 граммов);
  • растворимый кофе (95 граммов);
  • сахар (килограмм).
Покупатели в очереди возле кассы в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 10:15
"Бутербродекс" во второй половине октября снизился на 0,9 пункта
По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
За период с 1 по 15 ноября средний чек вырос по батону (на 17%, до 35 рублей), растворимому кофе (на 15%, до 307 рублей), сахару (на 8%, до 71 рубля), огурцам (на 7%, до 85 рублей) и сыру (на 1%, до 155 рублей). Снизился он по ветчине (на 8%, до 120 рублей) и сливочному маслу (на 7%, до 144 рублей).
Таким образом, за рассматриваемый период индекс вырос на 4,7 пункта и составил 103,8 пункта.
Рост индекса связан с увеличением спроса на кофе, сахар и батоны, которые активно и большими объемами покупали в период длинных выходных ноября, а также в связи с погодным фактором - установлением низких температур и появлением снега, отмечают аналитики "Чек Индекса".
Женщина выбирает хлеб в магазине - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 10:11
РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс"
 
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