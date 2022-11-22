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Саратовский губернатор наказал подчиненного после того, как попал в пробку - РИА Новости, 22.11.2022
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Саратовский губернатор наказал подчиненного после того, как попал в пробку
Саратовский губернатор наказал подчиненного после того, как попал в пробку - РИА Новости, 22.11.2022
Саратовский губернатор наказал подчиненного после того, как попал в пробку
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Ивану Козаченко из-за большой пробки на мосту РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:30
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роман бусаргин
саратов
энгельс
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 22 ноя — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Ивану Козаченко из-за большой пробки на мосту через Волгу.Он подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на профильном ведомстве, а Козаченко, в свою очередь, отвечает за работу пассажирского транспорта.Остановка троллейбусов на мосту, из-за чего образовалась пробка, — неприемлемая ситуация, указал Бусаргин. Он поручил специалистам просчитать все возможные сценарии с учетом погоды, чтобы подобного не повторялось.Как отметили в региональном Минтрансе, на мосту через Волгу между Саратовом и городом-спутником Энгельсом пустили дополнительные автобусы вместо троллейбусов, которые остановились из-за обледенения проводов.
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роман бусаргин, саратов, энгельс, саратовская область, происшествия
Роман Бусаргин, Саратов, Энгельс, Саратовская область, Происшествия
11:30 22.11.2022 (обновлено: 13:25 22.11.2022)
 
Саратовский губернатор наказал подчиненного после того, как попал в пробку

Губернатор Бусаргин наказал подчиненного после того, как попал в пробку из-за троллейбусов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Саратовской области / Перейти в медиабанкРоман Бусаргин
Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Саратовской области
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Роман Бусаргин. Архивное фото
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САРАТОВ, 22 ноя — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Ивану Козаченко из-за большой пробки на мосту через Волгу.
"Сегодня на мосту Саратов — Энгельс из-за обледенения проводов встали троллейбусы. Образовалась большая пробка, в которую вместе с сотнями жителей Энгельса попал и я. Полностью разделяю их недовольство сложившейся ситуацией. Кроме того, возникли проблемы с эвакуацией троллейбусов с моста", — написал руководитель региона в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на профильном ведомстве, а Козаченко, в свою очередь, отвечает за работу пассажирского транспорта.
Остановка троллейбусов на мосту, из-за чего образовалась пробка, — неприемлемая ситуация, указал Бусаргин. Он поручил специалистам просчитать все возможные сценарии с учетом погоды, чтобы подобного не повторялось.
Как отметили в региональном Минтрансе, на мосту через Волгу между Саратовом и городом-спутником Энгельсом пустили дополнительные автобусы вместо троллейбусов, которые остановились из-за обледенения проводов.
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