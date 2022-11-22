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Саратовский губернатор наказал подчиненного после того, как попал в пробку

Саратовский губернатор наказал подчиненного после того, как попал в пробку - РИА Новости, 22.11.2022

Саратовский губернатор наказал подчиненного после того, как попал в пробку

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Ивану Козаченко из-за большой пробки на мосту РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:30

2022-11-22T11:30

2022-11-22T13:25

роман бусаргин

саратов

энгельс

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 22 ноя — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Ивану Козаченко из-за большой пробки на мосту через Волгу.Он подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на профильном ведомстве, а Козаченко, в свою очередь, отвечает за работу пассажирского транспорта.Остановка троллейбусов на мосту, из-за чего образовалась пробка, — неприемлемая ситуация, указал Бусаргин. Он поручил специалистам просчитать все возможные сценарии с учетом погоды, чтобы подобного не повторялось.Как отметили в региональном Минтрансе, на мосту через Волгу между Саратовом и городом-спутником Энгельсом пустили дополнительные автобусы вместо троллейбусов, которые остановились из-за обледенения проводов.

https://ria.ru/20221114/marshrutka-1831390427.html

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Влада Копылова

роман бусаргин, саратов, энгельс, саратовская область, происшествия