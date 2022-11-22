https://ria.ru/20221122/burundi-1833245366.html
Бурунди заявило о желании развивать ядерную энергетику вместе с Россией
Бурунди заявило о желании развивать ядерную энергетику вместе с Россией - РИА Новости, 22.11.2022
Бурунди заявило о желании развивать ядерную энергетику вместе с Россией
Бурунди хочет при помощи России развивать у себя атомную энергетику и строить АЭС, для этого власти страны подписали соглашение с российской госкорпорацией... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T07:45
2022-11-22T07:45
2022-11-22T07:55
бурунди
россия
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Бурунди хочет при помощи России развивать у себя атомную энергетику и строить АЭС, для этого власти страны подписали соглашение с российской госкорпорацией "Росатом", заявил РИА Новости министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности Ибрагим Увизейе."Мы здесь, в России, для того, чтобы рассмотреть эти новые идеи. Мы хотели бы, чтобы у нас была атомная энергетика в нашей стране. Именно эта причина сподвигла нас к подписанию двух соглашений с "Росатомом": меморандума о взаимопонимании, подписанном в прошлом году, и дорожной карты, подписанной здесь", - сказал Увизейе на полях форума "АТОМЭКСПО", отвечая на вопрос о желании развивать дальнейшее сотрудничество с РФ в области атомной энергетики и строительстве АЭС.Соглашения были нужны и для того, добавил он, чтобы граждане Бурунди учились в России и становились компетентными специалистами в этой сфере. В дальнейшем это приведет к тому, что в стране появится атомная энергетика."Мы подписали дорожную карту, которая позволит понять, как мы будем работать в дальнейшем, начиная с сегодняшнего дня, чтобы развивать наше сотрудничество. Почему? Потому что наша страна хочет иметь больший суверенитет, сегодня мы развивающаяся страна, а стремимся к тому, чтобы быть в числе развитых стран", - добавил министр.Для достижения этой цели, подчеркнул Увизейе, Бурунди нужна атомная энергетика, поскольку она безопасна.
https://ria.ru/20221031/aes-1828256176.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бурунди, россия, в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Бурунди, Россия, В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
07:45 22.11.2022 (обновлено: 07:55 22.11.2022)
Бурунди заявило о желании развивать ядерную энергетику вместе с Россией
Министр Увизейе: Бурунди хочет вместе с Россией развивать ядерную энергетику
СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Бурунди хочет при помощи России развивать у себя атомную энергетику и строить АЭС, для этого власти страны подписали соглашение с российской госкорпорацией "Росатом", заявил РИА Новости министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности Ибрагим Увизейе.
"Мы здесь, в России, для того, чтобы рассмотреть эти новые идеи. Мы хотели бы, чтобы у нас была атомная энергетика в нашей стране. Именно эта причина сподвигла нас к подписанию двух соглашений с "Росатомом": меморандума о взаимопонимании, подписанном в прошлом году, и дорожной карты, подписанной здесь", - сказал Увизейе на полях форума "АТОМЭКСПО", отвечая на вопрос о желании развивать дальнейшее сотрудничество с РФ в области атомной энергетики и строительстве АЭС.
Соглашения были нужны и для того, добавил он, чтобы граждане Бурунди учились в России и становились компетентными специалистами в этой сфере. В дальнейшем это приведет к тому, что в стране появится атомная энергетика.
"Мы подписали дорожную карту, которая позволит понять, как мы будем работать в дальнейшем, начиная с сегодняшнего дня, чтобы развивать наше сотрудничество. Почему? Потому что наша страна хочет иметь больший суверенитет, сегодня мы развивающаяся страна, а стремимся к тому, чтобы быть в числе развитых стран", - добавил министр.
Для достижения этой цели, подчеркнул Увизейе, Бурунди нужна атомная энергетика, поскольку она безопасна.