https://ria.ru/20221122/burundi-1833245366.html

Бурунди заявило о желании развивать ядерную энергетику вместе с Россией

Бурунди заявило о желании развивать ядерную энергетику вместе с Россией - РИА Новости, 22.11.2022

Бурунди заявило о желании развивать ядерную энергетику вместе с Россией

Бурунди хочет при помощи России развивать у себя атомную энергетику и строить АЭС, для этого власти страны подписали соглашение с российской госкорпорацией... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T07:45

2022-11-22T07:45

2022-11-22T07:55

бурунди

россия

в мире

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Бурунди хочет при помощи России развивать у себя атомную энергетику и строить АЭС, для этого власти страны подписали соглашение с российской госкорпорацией "Росатом", заявил РИА Новости министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности Ибрагим Увизейе."Мы здесь, в России, для того, чтобы рассмотреть эти новые идеи. Мы хотели бы, чтобы у нас была атомная энергетика в нашей стране. Именно эта причина сподвигла нас к подписанию двух соглашений с "Росатомом": меморандума о взаимопонимании, подписанном в прошлом году, и дорожной карты, подписанной здесь", - сказал Увизейе на полях форума "АТОМЭКСПО", отвечая на вопрос о желании развивать дальнейшее сотрудничество с РФ в области атомной энергетики и строительстве АЭС.Соглашения были нужны и для того, добавил он, чтобы граждане Бурунди учились в России и становились компетентными специалистами в этой сфере. В дальнейшем это приведет к тому, что в стране появится атомная энергетика."Мы подписали дорожную карту, которая позволит понять, как мы будем работать в дальнейшем, начиная с сегодняшнего дня, чтобы развивать наше сотрудничество. Почему? Потому что наша страна хочет иметь больший суверенитет, сегодня мы развивающаяся страна, а стремимся к тому, чтобы быть в числе развитых стран", - добавил министр.Для достижения этой цели, подчеркнул Увизейе, Бурунди нужна атомная энергетика, поскольку она безопасна.

https://ria.ru/20221031/aes-1828256176.html

https://ria.ru/20221029/braziliya-1827701394.html

бурунди

россия

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бурунди, россия, в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"