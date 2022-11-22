https://ria.ru/20221122/britaniya-1833230771.html

Эксперты оценили план главы британского Минфина

Эксперты оценили план главы британского Минфина - РИА Новости, 22.11.2022

Эксперты оценили план главы британского Минфина

План министра финансов Великобритании Джереми Ханта по стабилизации экономической ситуации в стране вряд ли сможет вернуть доверие избирателей к Консервативной... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T00:15

2022-11-22T00:15

2022-11-22T00:15

джереми хант

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. План министра финансов Великобритании Джереми Ханта по стабилизации экономической ситуации в стране вряд ли сможет вернуть доверие избирателей к Консервативной партии, заявили РИА Новости эксперты.На прошлой неделе Хант представил в парламенте среднесрочный финансовый план правительства страны для стабилизации экономической ситуации. Представленные в нем меры предполагают сокращение расходов и повышение налогов на 55 миллиардов фунтов стерлингов."Трудно понять, каким образом меры по бюджету сами по себе укротят инфляцию, поскольку само правительство заявляет, что инфляция в основном возникает из-за шоков предложения, созданных геополитическими событиями", - считает профессор государственной политики Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд. Эксперт отметил, что снижение внутреннего потребления и спроса путем повышения налогов, вероятно, еще сильнее повернет экономику в сторону рецессии.По его мнению, Консервативная партия потеряла экономическое доверие людей в последние месяцы, а уровень жизни до 2028 года не вернется к тем показателям, которые были до пандемии.Старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт также полагает, что "консерваторы потеряли свою репутацию экономически компетентных, и трудно понять, как они могут ее восстановить до следующих всеобщих выборов".

https://ria.ru/20221121/restorany-1833173692.html

https://ria.ru/20221121/konservatory-1833132615.html

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джереми хант, великобритания, в мире, экономика