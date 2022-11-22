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Американские сенаторы попросили администрацию Байдена передать Украине БПЛА - РИА Новости, 22.11.2022
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Американские сенаторы попросили администрацию Байдена передать Украине БПЛА
Американские сенаторы попросили администрацию Байдена передать Украине БПЛА - РИА Новости, 22.11.2022
Американские сенаторы попросили администрацию Байдена передать Украине БПЛА
Группа американских сенаторов призвали администрацию президента США Джо Байдена пересмотреть свое решение об отказе передать Киеву передовые БПЛА, пишет газета... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:56
2022-11-22T16:56
в мире
джо байден
украина
министерство обороны сша
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ллойд остин
бпла
беспилотники
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группа американских сенаторов призвали администрацию президента США Джо Байдена пересмотреть свое решение об отказе передать Киеву передовые БПЛА, пишет газета Wall Street Journal.Группа из 16 сенаторов во вторник направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину с призывом к администрации президента передать Украине разведывательно-ударный БПЛА MQ-1C Grey Eagle."Долгосрочная выгода от передачи Украине MQ-1C значительна и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины", - цитирует газета письмо сенаторов.Ранее Пентагон отклонил запрос Киева на эти беспилотники, чтобы не допустить эскалации конфликта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221122/ukraina-1833416474.html
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в мире, джо байден, украина, министерство обороны сша, сша, ллойд остин, бпла, беспилотники
В мире, Джо Байден, Украина, Министерство обороны США, США, Ллойд Остин, БПЛА, Беспилотники
16:56 22.11.2022
 
Американские сенаторы попросили администрацию Байдена передать Украине БПЛА

Сенаторы США призвали администрацию Байдена пересмотреть отказ передать Украине БПЛА MQ-1C

© Фото : Sgt. William BegleyАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Sgt. William Begley
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группа американских сенаторов призвали администрацию президента США Джо Байдена пересмотреть свое решение об отказе передать Киеву передовые БПЛА, пишет газета Wall Street Journal.
Группа из 16 сенаторов во вторник направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину с призывом к администрации президента передать Украине разведывательно-ударный БПЛА MQ-1C Grey Eagle.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
16:26
В США рассказали, к чему приведет долгий конфликт на Украине
"Долгосрочная выгода от передачи Украине MQ-1C значительна и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины", - цитирует газета письмо сенаторов.
Ранее Пентагон отклонил запрос Киева на эти беспилотники, чтобы не допустить эскалации конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
15:45
США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен
 
В миреДжо БайденУкраинаМинистерство обороны СШАСШАЛлойд ОстинБПЛАБеспилотники
 
 
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