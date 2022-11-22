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Американские сенаторы попросили администрацию Байдена передать Украине БПЛА

Американские сенаторы попросили администрацию Байдена передать Украине БПЛА - РИА Новости, 22.11.2022

Американские сенаторы попросили администрацию Байдена передать Украине БПЛА

Группа американских сенаторов призвали администрацию президента США Джо Байдена пересмотреть свое решение об отказе передать Киеву передовые БПЛА, пишет газета... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:56

2022-11-22T16:56

2022-11-22T16:56

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группа американских сенаторов призвали администрацию президента США Джо Байдена пересмотреть свое решение об отказе передать Киеву передовые БПЛА, пишет газета Wall Street Journal.Группа из 16 сенаторов во вторник направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину с призывом к администрации президента передать Украине разведывательно-ударный БПЛА MQ-1C Grey Eagle."Долгосрочная выгода от передачи Украине MQ-1C значительна и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины", - цитирует газета письмо сенаторов.Ранее Пентагон отклонил запрос Киева на эти беспилотники, чтобы не допустить эскалации конфликта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833416474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, джо байден, украина, министерство обороны сша, сша, ллойд остин, бпла, беспилотники