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Иран организовал экспертную встречу с украинской стороной по теме БПЛА - РИА Новости, 22.11.2022
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Иран организовал экспертную встречу с украинской стороной по теме БПЛА
Иран организовал экспертную встречу с украинской стороной по теме БПЛА - РИА Новости, 22.11.2022
Иран организовал экспертную встречу с украинской стороной по теме БПЛА
Иранская сторона после публикации сообщений о якобы поставках Тегераном Москве военных беспилотников провела экспертную встречу с украинскими специалистами для... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:25
2022-11-22T10:26
в мире
хосейн амир абдоллахиан
иран
украина
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Иранская сторона после публикации сообщений о якобы поставках Тегераном Москве военных беспилотников провела экспертную встречу с украинскими специалистами для расследования этого вопроса, передает агентство IRNA.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны."На сегодняшний день сделаны важные шаги в совместном взаимодействии оборонных специалистов Ирана и Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены какие-либо недоразумения по этому поводу. Иран считает, что возникшие в связи с этим недоразумения могут быть разрешены путем продолжения совместного взаимодействия с Украиной по вопросу о предполагаемых беспилотниках", - говорится в сообщении.Агентство отмечает, что иранская сторона после появления сообщений об использовании иранских беспилотников в конфликте на Украине запросила совместную экспертную встречу с украинскими властями для проведения расследования.Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
https://ria.ru/20221122/siriya-1833244957.html
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, иран, украина
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Иран, Украина
10:25 22.11.2022 (обновлено: 10:26 22.11.2022)
 
Иран организовал экспертную встречу с украинской стороной по теме БПЛА

Иран организовал экспертную встречу с украинской стороной по теме военных беспилотников

© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск беспилотников во время учений в Иране
Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Iranian Army
Запуск беспилотников во время учений в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Иранская сторона после публикации сообщений о якобы поставках Тегераном Москве военных беспилотников провела экспертную встречу с украинскими специалистами для расследования этого вопроса, передает агентство IRNA.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.
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"На сегодняшний день сделаны важные шаги в совместном взаимодействии оборонных специалистов Ирана и Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены какие-либо недоразумения по этому поводу. Иран считает, что возникшие в связи с этим недоразумения могут быть разрешены путем продолжения совместного взаимодействия с Украиной по вопросу о предполагаемых беспилотниках", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что иранская сторона после появления сообщений об использовании иранских беспилотников в конфликте на Украине запросила совместную экспертную встречу с украинскими властями для проведения расследования.
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Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
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