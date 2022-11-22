https://ria.ru/20221122/blinken-1833400272.html
США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен
США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен - РИА Новости, 22.11.2022
США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен
США ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в том числе иранского производства, сообщил во вторник на пресс-конференции в Катаре... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:45
2022-11-22T15:45
2022-11-22T15:45
в мире
энтони блинкен
хосейн амир абдоллахиан
катар
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. США ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в том числе иранского производства, сообщил во вторник на пресс-конференции в Катаре госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы вводим санкции против организаций и людей в Иране, которое производят такое оружие, как дроны, ищем все возможности помочь украинцам защитить себя от беспилотного оружия", - сказал Блинкен.Госсекретарь США принял участие в открытии пятой конференции стратегического диалога между Катаром и США, которая приурочена к проходящему в эмирате чемпионату мира по футболу.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, хосейн амир абдоллахиан, катар, иран, сша, мид ирана
В мире, Энтони Блинкен, Хосейн Амир Абдоллахиан, Катар, Иран, США, МИД Ирана
США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен заявил, что США ищут возможность помочь украинцам защититься от БПЛА