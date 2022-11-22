https://ria.ru/20221122/blinken-1833400272.html

США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен

США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен - РИА Новости, 22.11.2022

США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен

США ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в том числе иранского производства, сообщил во вторник на пресс-конференции в Катаре... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:45

2022-11-22T15:45

2022-11-22T15:45

в мире

энтони блинкен

хосейн амир абдоллахиан

катар

иран

сша

мид ирана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_dad79752110d03dab1c40ccc3e8b9cfe.jpg

ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. США ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в том числе иранского производства, сообщил во вторник на пресс-конференции в Катаре госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы вводим санкции против организаций и людей в Иране, которое производят такое оружие, как дроны, ищем все возможности помочь украинцам защитить себя от беспилотного оружия", - сказал Блинкен.Госсекретарь США принял участие в открытии пятой конференции стратегического диалога между Катаром и США, которая приурочена к проходящему в эмирате чемпионату мира по футболу.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.

https://ria.ru/20221120/pomosch-1832827733.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832757443.html

катар

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энтони блинкен, хосейн амир абдоллахиан, катар, иран, сша, мид ирана