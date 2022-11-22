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США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен - РИА Новости, 22.11.2022
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США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен
США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен - РИА Новости, 22.11.2022
США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен
США ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в том числе иранского производства, сообщил во вторник на пресс-конференции в Катаре... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:45
2022-11-22T15:45
в мире
энтони блинкен
хосейн амир абдоллахиан
катар
иран
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мид ирана
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. США ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в том числе иранского производства, сообщил во вторник на пресс-конференции в Катаре госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы вводим санкции против организаций и людей в Иране, которое производят такое оружие, как дроны, ищем все возможности помочь украинцам защитить себя от беспилотного оружия", - сказал Блинкен.Госсекретарь США принял участие в открытии пятой конференции стратегического диалога между Катаром и США, которая приурочена к проходящему в эмирате чемпионату мира по футболу.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
https://ria.ru/20221120/pomosch-1832827733.html
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в мире, энтони блинкен, хосейн амир абдоллахиан, катар, иран, сша, мид ирана
В мире, Энтони Блинкен, Хосейн Амир Абдоллахиан, Катар, Иран, США, МИД Ирана
15:45 22.11.2022
 
США хотят помочь украинцам защититься от беспилотников, заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен заявил, что США ищут возможность помочь украинцам защититься от БПЛА

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. США ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в том числе иранского производства, сообщил во вторник на пресс-конференции в Катаре госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы вводим санкции против организаций и людей в Иране, которое производят такое оружие, как дроны, ищем все возможности помочь украинцам защитить себя от беспилотного оружия", - сказал Блинкен.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 04:16
В США заявили о росте числа противников военной помощи Украине
Госсекретарь США принял участие в открытии пятой конференции стратегического диалога между Катаром и США, которая приурочена к проходящему в эмирате чемпионату мира по футболу.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 15:31Специальная военная операция на Украине
В США нашли причину отказаться от поддержки Украины
 
В миреЭнтони БлинкенХосейн Амир АбдоллахианКатарИранСШАМИД Ирана
 
 
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