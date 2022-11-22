https://ria.ru/20221122/bezopasnost-1833308262.html
В ЛНР сравнили ЧВК "Моцарт" из США и "Группу Вагнера"
В ЛНР сравнили ЧВК "Моцарт" из США и "Группу Вагнера" - РИА Новости, 22.11.2022
В ЛНР сравнили ЧВК "Моцарт" из США и "Группу Вагнера"
Воюющая на Сватовском направлении за Украину американская частная военная компания не в состоянии противостоять "Группе Вагнера", считает полковник полиции... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:17
2022-11-22T12:17
2022-11-22T15:28
виталий киселев
сватово
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Воюющая на Сватовском направлении за Украину американская частная военная компания не в состоянии противостоять "Группе Вагнера", считает полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Как писали в тематических Telegram-каналах, речь о частной военной компании "Моцарт", основанной отставным полковником морской пехоты США и по аналогии с "Вагнером" названной в честь великого композитора."Чтобы им противостоять "Вагнеру", они должны обзавестись бронетехникой, должны обзавестись какими-то летательными аппаратами типа "вертушки", самолета, с которыми они привыкли в других странах воевать. Поэтому, думаю, (их задача) больше с морально-психологической точки зрения, <…> чтобы ВСУ уверовали в некую свою победу", — сказал Киселев в эфире телеканале "Россия 24".Он назвал город Сватово "безусловным приоритетом" для украинских войск. Но поскольку на пути противника сельскохозяйственные угодья, размытые осенней распутицей, а их всюду сопровождают обстрелы российских войск, то пройти этот участок для врага нереально, полагает Киселев."У них сейчас идет малый расход боеприпасов. Скорее всего, они боеприпасы сейчас накапливают для того, чтобы в дальнейшем, как задачу (Владимир) Зеленский ставил, до Нового года Сватово, Рубежное, Старобельск должны быть якобы их", — уточнил Киселев.
https://ria.ru/20221116/artemovsk-1832083217.html
https://ria.ru/20221116/vagner-1831807122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий киселев, сватово, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Виталий Киселев, Сватово, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:17 22.11.2022 (обновлено: 15:28 22.11.2022)
В ЛНР сравнили ЧВК "Моцарт" из США и "Группу Вагнера"
В ЛНР заявили, что ЧВК "Моцарт" из США не в силах противостоять "Группе Вагнера"