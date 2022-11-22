https://ria.ru/20221122/bezopasnost-1833308262.html

В ЛНР сравнили ЧВК "Моцарт" из США и "Группу Вагнера"

В ЛНР сравнили ЧВК "Моцарт" из США и "Группу Вагнера" - РИА Новости, 22.11.2022

В ЛНР сравнили ЧВК "Моцарт" из США и "Группу Вагнера"

Воюющая на Сватовском направлении за Украину американская частная военная компания не в состоянии противостоять "Группе Вагнера", считает полковник полиции... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:17

2022-11-22T12:17

2022-11-22T15:28

виталий киселев

сватово

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Воюющая на Сватовском направлении за Украину американская частная военная компания не в состоянии противостоять "Группе Вагнера", считает полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Как писали в тематических Telegram-каналах, речь о частной военной компании "Моцарт", основанной отставным полковником морской пехоты США и по аналогии с "Вагнером" названной в честь великого композитора."Чтобы им противостоять "Вагнеру", они должны обзавестись бронетехникой, должны обзавестись какими-то летательными аппаратами типа "вертушки", самолета, с которыми они привыкли в других странах воевать. Поэтому, думаю, (их задача) больше с морально-психологической точки зрения, <…> чтобы ВСУ уверовали в некую свою победу", — сказал Киселев в эфире телеканале "Россия 24".Он назвал город Сватово "безусловным приоритетом" для украинских войск. Но поскольку на пути противника сельскохозяйственные угодья, размытые осенней распутицей, а их всюду сопровождают обстрелы российских войск, то пройти этот участок для врага нереально, полагает Киселев."У них сейчас идет малый расход боеприпасов. Скорее всего, они боеприпасы сейчас накапливают для того, чтобы в дальнейшем, как задачу (Владимир) Зеленский ставил, до Нового года Сватово, Рубежное, Старобельск должны быть якобы их", — уточнил Киселев.

https://ria.ru/20221116/artemovsk-1832083217.html

https://ria.ru/20221116/vagner-1831807122.html

сватово

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виталий киселев, сватово, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины