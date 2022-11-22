https://ria.ru/20221122/bespilotniki-1833502903.html

ПВО сбили два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС

ПВО сбили два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС - РИА Новости, 22.11.2022

ПВО сбили два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС

Силы противовоздушной обороны сбили два дрона, пытавшихся приблизиться к Балаклавской ТЭС, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.11.2022

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михаил развожаев

севастополь

херсонская область

балаклавская тэс

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили два дрона, пытавшихся приблизиться к Балаклавской ТЭС, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, украинские военные, предположительно, намеревались приурочить это нападение к теракту, организованному семь лет назад: тогда они подорвали линию электропередачи в Херсонской области, в результате чего в Крыму и Севастополе полностью отключилось электричество.Губернатор уточнил, что пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Развожаев также добавил, что сегодня над акваторией Черного моря флот отразил атаки еще трех беспилотников. Ранее он сообщал, что два БПЛА удалось сбить на подлете к Севастополю.Украинские войска неоднократно пытались нанести удары по городу при помощи беспилотников. Так, утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.После этого Москва приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке. Киев при этом предоставил гарантии, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.

https://ria.ru/20221117/krym-1832175488.html

https://ria.ru/20221029/ataka-1827747695.html

севастополь

херсонская область

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил развожаев, севастополь, херсонская область , балаклавская тэс, черное море