21:33 22.11.2022 (обновлено: 22:03 22.11.2022)
ПВО сбили два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС
Губернатор Севастополя Развожаев: целью атаки беспилотников была Балаклавская ТЭС
Балаклавская ТЭС в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили два дрона, пытавшихся приблизиться к Балаклавской ТЭС, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника. Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС", — написал он.
По словам Развожаева, украинские военные, предположительно, намеревались приурочить это нападение к теракту, организованному семь лет назад: тогда они подорвали линию электропередачи в Херсонской области, в результате чего в Крыму и Севастополе полностью отключилось электричество.
Губернатор уточнил, что пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.
Развожаев также добавил, что сегодня над акваторией Черного моря флот отразил атаки еще трех беспилотников. Ранее он сообщал, что два БПЛА удалось сбить на подлете к Севастополю.
Украинские войска неоднократно пытались нанести удары по городу при помощи беспилотников. Так, утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
После этого Москва приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке. Киев при этом предоставил гарантии, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.