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ПВО сбили два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС - РИА Новости, 22.11.2022
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ПВО сбили два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС
ПВО сбили два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС - РИА Новости, 22.11.2022
ПВО сбили два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС
Силы противовоздушной обороны сбили два дрона, пытавшихся приблизиться к Балаклавской ТЭС, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T21:33
2022-11-22T22:03
михаил развожаев
севастополь
херсонская область
балаклавская тэс
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили два дрона, пытавшихся приблизиться к Балаклавской ТЭС, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, украинские военные, предположительно, намеревались приурочить это нападение к теракту, организованному семь лет назад: тогда они подорвали линию электропередачи в Херсонской области, в результате чего в Крыму и Севастополе полностью отключилось электричество.Губернатор уточнил, что пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Развожаев также добавил, что сегодня над акваторией Черного моря флот отразил атаки еще трех беспилотников. Ранее он сообщал, что два БПЛА удалось сбить на подлете к Севастополю.Украинские войска неоднократно пытались нанести удары по городу при помощи беспилотников. Так, утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.После этого Москва приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке. Киев при этом предоставил гарантии, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
https://ria.ru/20221117/krym-1832175488.html
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севастополь
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михаил развожаев, севастополь, херсонская область , балаклавская тэс, черное море
Михаил Развожаев, Севастополь, Херсонская область , Балаклавская ТЭС, Черное море
21:33 22.11.2022 (обновлено: 22:03 22.11.2022)
 
ПВО сбили два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС

Губернатор Севастополя Развожаев: целью атаки беспилотников была Балаклавская ТЭС

© РИА Новости / Алексей МальгавкоБалаклавская ТЭС в Крыму
Балаклавская ТЭС в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Балаклавская ТЭС в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили два дрона, пытавшихся приблизиться к Балаклавской ТЭС, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника. Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС", — написал он.

По словам Развожаева, украинские военные, предположительно, намеревались приурочить это нападение к теракту, организованному семь лет назад: тогда они подорвали линию электропередачи в Херсонской области, в результате чего в Крыму и Севастополе полностью отключилось электричество.
Губернатор уточнил, что пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.
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Развожаев также добавил, что сегодня над акваторией Черного моря флот отразил атаки еще трех беспилотников. Ранее он сообщал, что два БПЛА удалось сбить на подлете к Севастополю.
Украинские войска неоднократно пытались нанести удары по городу при помощи беспилотников. Так, утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
После этого Москва приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке. Киев при этом предоставил гарантии, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
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Михаил РазвожаевСевастопольХерсонская областьБалаклавская ТЭСЧерное море
 
 
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