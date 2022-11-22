19:42 22.11.2022 (обновлено: 20:48 22.11.2022)
Системы ПВО сбили два беспилотника в Севастополе
Губернатор Развожаев: по предварительным данным, системы ПВО сбили два дрона в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать Севастополь, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, что попытки нападения продолжаются.
"Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. <...> По предварительной информации, два БПЛА уже сбито", — написал он.
Развожаев уточнил, что гражданские объекты при атаке не пострадали, все силы и службы находятся в боевой готовности. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.
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Правительство города, в свою очередь, сообщило о приостановке движения морского пассажирского транспорта. На конечных остановочных пунктах — площади Захарова и площади Нахимова — запустили автобусы для работы на компенсационном маршруте.
Примерно в 20:32 мск движение морского транспорта восстановили. Катера и паром отправляются по расписанию.
Украинские войска неоднократно пытались нанести удары по городу при помощи беспилотников. Так, утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
После этого Москва приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке. Киев при этом предоставил гарантии, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.