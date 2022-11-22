https://ria.ru/20221122/bespilotnik-1833482201.html

Системы ПВО сбили два беспилотника в Севастополе

Системы ПВО сбили два беспилотника в Севастополе - РИА Новости, 22.11.2022

Системы ПВО сбили два беспилотника в Севастополе

Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать Севастополь, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:42

2022-11-22T19:42

2022-11-22T20:48

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

севастополь

москва

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать Севастополь, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что попытки нападения продолжаются.Развожаев уточнил, что гражданские объекты при атаке не пострадали, все силы и службы находятся в боевой готовности. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.Правительство города, в свою очередь, сообщило о приостановке движения морского пассажирского транспорта. На конечных остановочных пунктах — площади Захарова и площади Нахимова — запустили автобусы для работы на компенсационном маршруте. Примерно в 20:32 мск движение морского транспорта восстановили. Катера и паром отправляются по расписанию.Украинские войска неоднократно пытались нанести удары по городу при помощи беспилотников. Так, утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.После этого Москва приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке. Киев при этом предоставил гарантии, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.

https://ria.ru/20221115/terakt-1831670401.html

https://ria.ru/20221117/krym-1832175488.html

севастополь

москва

киев

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михаил развожаев, севастополь, москва, киев