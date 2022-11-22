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В Белгороде аварийно отключилась электроэнергия - РИА Новости, 22.11.2022
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В Белгороде аварийно отключилась электроэнергия
В Белгороде аварийно отключилась электроэнергия - РИА Новости, 22.11.2022
В Белгороде аварийно отключилась электроэнергия
В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии, на восстановление понадобится полтора часа, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:15
2022-11-22T10:15
происшествия
жкх
белгород
курская область
россия
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии, на восстановление понадобится полтора часа, сообщает пресс-служба администрации города."В Белгороде аварийное отключение электроэнергии. Не работают, в том числе, и светофоры на (десяти - ред.) перекрестках… Бригады работают. Ориентировочное время устранения - полтора часа", - говорится в сообщении в Telegram-канале горадминистрации.В пресс-службе филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" РИА Новости сообщили, что отключение связано с "технологическим нарушением в сети".В Белгороде несколько дней идут дожди с мокрым снегом, на дорогах гололедица. В Курской области из-за ледяного дождя около 20 тысяч человек остались без электричества.
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происшествия, жкх, белгород, курская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Белгород, Курская область, Россия
10:15 22.11.2022
 
В Белгороде аварийно отключилась электроэнергия

В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии, работают бригады восстановления

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкЧасовня при въезде в Белгород
Часовня при въезде в Белгород - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Часовня при въезде в Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии, на восстановление понадобится полтора часа, сообщает пресс-служба администрации города.
"В Белгороде аварийное отключение электроэнергии. Не работают, в том числе, и светофоры на (десяти - ред.) перекрестках… Бригады работают. Ориентировочное время устранения - полтора часа", - говорится в сообщении в Telegram-канале горадминистрации.
В пресс-службе филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" РИА Новости сообщили, что отключение связано с "технологическим нарушением в сети".
В Белгороде несколько дней идут дожди с мокрым снегом, на дорогах гололедица. В Курской области из-за ледяного дождя около 20 тысяч человек остались без электричества.
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