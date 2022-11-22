https://ria.ru/20221122/bayden-1833264762.html

Данные на ноутбуке Хантера Байдена не искажались, сообщили СМИ

Данные на ноутбуке Хантера Байдена не искажались, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2022

Данные на ноутбуке Хантера Байдена не искажались, сообщили СМИ

Независимая проверка не выявила каких-либо свидетельств фальсификации данных, обнаруженных на ноутбуке, оставленном в 2019 году в ремонтной мастерской Хантером... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:13

2022-11-22T10:13

2022-11-22T10:13

в мире

хантер байден

джо байден

руди джулиани

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сша

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Независимая проверка не выявила каких-либо свидетельств фальсификации данных, обнаруженных на ноутбуке, оставленном в 2019 году в ремонтной мастерской Хантером Байденом, сыном нынешнего президента США Джо Байдена, сообщил телеканал CBS News.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР.Телеканал утверждает, что проведенная по его заказу независимая проверка не выявила указаний на то, что данные с ноутбука подвергались искажению или фальсификации.Брайан Делла Рокка, адвокат владельца ремонтной мастерской, где был оставлен ноутбук Байдена-младшего, предоставил телеканалу "точную копию" данных с устройства. По словам адвоката, сам он считает предоставленные им данные "чистыми" - в противовес тем версиям, которые республиканцы распространяли перед выборами 2020 года, чтобы навредить тогдашнему кандидату в президенты демократу Джо Байдену.Отмечается, что независимый анализ, проведенный двумя киберследователями из Службы компьютерной экспертизы в Миннеаполисе, "не выявил каких-либо доказательств, что пользовательские данные были изменены, сфабрикованы или подделаны".Согласно телеканалу, проверка была проведена, поскольку данные с ноутбука, а также банковские записи находятся в центре грядущего расследования Палаты представителей в отношении деловых связей семьи Байдена.Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер на прошлой неделе пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/respublikantsy-1832530659.html

https://ria.ru/20221006/bayden-1822109182.html

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Дарья Буймова

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