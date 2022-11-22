Данные на ноутбуке Хантера Байдена не искажались, сообщили СМИ
CBS News: обнаруженные на ноутбуке Хантера Байдена данные не подвергались фальсификации
© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Независимая проверка не выявила каких-либо свидетельств фальсификации данных, обнаруженных на ноутбуке, оставленном в 2019 году в ремонтной мастерской Хантером Байденом, сыном нынешнего президента США Джо Байдена, сообщил телеканал CBS News.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР.
Телеканал утверждает, что проведенная по его заказу независимая проверка не выявила указаний на то, что данные с ноутбука подвергались искажению или фальсификации.
Брайан Делла Рокка, адвокат владельца ремонтной мастерской, где был оставлен ноутбук Байдена-младшего, предоставил телеканалу "точную копию" данных с устройства. По словам адвоката, сам он считает предоставленные им данные "чистыми" - в противовес тем версиям, которые республиканцы распространяли перед выборами 2020 года, чтобы навредить тогдашнему кандидату в президенты демократу Джо Байдену.
Отмечается, что независимый анализ, проведенный двумя киберследователями из Службы компьютерной экспертизы в Миннеаполисе, "не выявил каких-либо доказательств, что пользовательские данные были изменены, сфабрикованы или подделаны".
Согласно телеканалу, проверка была проведена, поскольку данные с ноутбука, а также банковские записи находятся в центре грядущего расследования Палаты представителей в отношении деловых связей семьи Байдена.
Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер на прошлой неделе пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.