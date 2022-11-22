https://ria.ru/20221122/basseyny-1833467328.html

В Британии более 250 бассейнов сократят часы работы из-за цен на энергию

В Британии более 250 бассейнов сократят часы работы из-за цен на энергию - РИА Новости, 22.11.2022

В Британии более 250 бассейнов сократят часы работы из-за цен на энергию

Британское социальное предприятие Greenwich Leisure, управляющее 258 тренажерными залами и бассейнами под брендом Better, решило сократить часы работы... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:49

2022-11-22T18:49

2022-11-22T18:49

россия

великобритания

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825736871_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_a49e056a133619b1bcaf07e327df4596.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Британское социальное предприятие Greenwich Leisure, управляющее 258 тренажерными залами и бассейнами под брендом Better, решило сократить часы работы бассейнов, поскольку расходы на отопление за три года выросли в три раза, сообщает газета Times.Отмечается, что в сентябре в целях экономии предприятию пришлось понизить температуру отопления бассейнов на один градус. Однако накануне стало известно, что Greenwich Leisure также намерено сократить часы работы бассейнов в ранние утренние часы или в поздние вечерние часы, чтобы пережить эту зиму, пишет Times."Наши расходы на энергию выросли более чем в три раза с 2019 года… Нам необходимо принять срочные меры, чтобы уменьшить финансовое давление, с которым мы сталкиваемся, и гарантировать сохранение мест отдыха… (для наших клиентов) в ближайшие месяцы", - приводит издание слова исполнительного директора предприятия Марка Сеснана.По его словам, как отмечает газета, расходы на отопление бассейнов выросли со 100 тысяч фунтов в 2019 году до 300 тысяч фунтов в текущем году.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.

https://ria.ru/20221102/duralex-1828714073.html

https://ria.ru/20221019/frantsiya-1825225104.html

россия

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, великобритания, украина