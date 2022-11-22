https://ria.ru/20221122/basseyny-1833467328.html
В Британии более 250 бассейнов сократят часы работы из-за цен на энергию
В Британии более 250 бассейнов сократят часы работы из-за цен на энергию - РИА Новости, 22.11.2022
В Британии более 250 бассейнов сократят часы работы из-за цен на энергию
Британское социальное предприятие Greenwich Leisure, управляющее 258 тренажерными залами и бассейнами под брендом Better, решило сократить часы работы... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:49
2022-11-22T18:49
2022-11-22T18:49
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Британское социальное предприятие Greenwich Leisure, управляющее 258 тренажерными залами и бассейнами под брендом Better, решило сократить часы работы бассейнов, поскольку расходы на отопление за три года выросли в три раза, сообщает газета Times.Отмечается, что в сентябре в целях экономии предприятию пришлось понизить температуру отопления бассейнов на один градус. Однако накануне стало известно, что Greenwich Leisure также намерено сократить часы работы бассейнов в ранние утренние часы или в поздние вечерние часы, чтобы пережить эту зиму, пишет Times."Наши расходы на энергию выросли более чем в три раза с 2019 года… Нам необходимо принять срочные меры, чтобы уменьшить финансовое давление, с которым мы сталкиваемся, и гарантировать сохранение мест отдыха… (для наших клиентов) в ближайшие месяцы", - приводит издание слова исполнительного директора предприятия Марка Сеснана.По его словам, как отмечает газета, расходы на отопление бассейнов выросли со 100 тысяч фунтов в 2019 году до 300 тысяч фунтов в текущем году.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
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россия, великобритания, украина
Россия, Великобритания, Украина
В Британии более 250 бассейнов сократят часы работы из-за цен на энергию
В Британии 258 общественных бассейнов сократят часы работы из-за роста цен на энергию
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Британское социальное предприятие Greenwich Leisure, управляющее 258 тренажерными залами и бассейнами под брендом Better, решило сократить часы работы бассейнов, поскольку расходы на отопление за три года выросли в три раза, сообщает газета Times.
Отмечается, что в сентябре в целях экономии предприятию пришлось понизить температуру отопления бассейнов на один градус. Однако накануне стало известно, что Greenwich Leisure также намерено сократить часы работы бассейнов в ранние утренние часы или в поздние вечерние часы, чтобы пережить эту зиму, пишет Times.
"Наши расходы на энергию выросли более чем в три раза с 2019 года… Нам необходимо принять срочные меры, чтобы уменьшить финансовое давление, с которым мы сталкиваемся, и гарантировать сохранение мест отдыха… (для наших клиентов) в ближайшие месяцы", - приводит издание слова исполнительного директора предприятия Марка Сеснана.
По его словам, как отмечает газета, расходы на отопление бассейнов выросли со 100 тысяч фунтов в 2019 году до 300 тысяч фунтов в текущем году.
После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании
рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.