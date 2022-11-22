https://ria.ru/20221122/aziya-1833425318.html

Боррель заявил о желании ЕС уравновесить Россию и Китай в Центральной Азии

Боррель заявил о желании ЕС уравновесить Россию и Китай в Центральной Азии - РИА Новости, 22.11.2022

Боррель заявил о желании ЕС уравновесить Россию и Китай в Центральной Азии

Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где сможет сбалансировать влияние России и Китая, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:51

2022-11-22T16:51

2022-11-22T18:13

в мире

жозеп боррель

евросоюз

россия

китай

центральная азия

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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где сможет сбалансировать влияние России и Китая, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова приводит издание EURACTIV.Как уточняется, политик совершил поездку по этому региону на прошлой неделе. Комментируя ее итоги, он отметил, что страны Центральной Азии стремятся к отношениям с Европой, которая могла бы уравновесить влияние других игроков. В то же время он назвал ситуацию "непростой", так как большинство стран Центральной Азии имеют тесные культурные, экономические, политические и демографические связи с Россией. Он также рассказал, что год назад представителей ЕС пригласили на саммит по взаимоотношениям с Юго-Восточной Азией, где делегаты из России и Китая были "очень удивлены" их визитом. Боррель уточнил, что в этом году конференция в Самарканде проходила только с участием Евросоюза. По его словам, это стало политическим сигналом: Центральная Азия и ЕС хотят работать вместе по вопросам взаимосвязанности.Ранее Боррель написал в своем официальном блоге, что Брюссель выступает за расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии. Речь идет в том числе о строительстве транспортных коридоров в обход России.

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, евросоюз, россия, китай, центральная азия