16:51 22.11.2022 (обновлено: 18:13 22.11.2022)
Боррель заявил о желании ЕС уравновесить Россию и Китай в Центральной Азии
Боррель заявил, что ЕС намерен уравновесить влияние России и Китая в Центральной Азии
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где сможет сбалансировать влияние России и Китая, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова приводит издание EURACTIV.
Как уточняется, политик совершил поездку по этому региону на прошлой неделе. Комментируя ее итоги, он отметил, что страны Центральной Азии стремятся к отношениям с Европой, которая могла бы уравновесить влияние других игроков.
"Если мы не будем ничего делать, то другие точно будут иметь больше влияния, чем мы", — подчеркнул Боррель.
В то же время он назвал ситуацию "непростой", так как большинство стран Центральной Азии имеют тесные культурные, экономические, политические и демографические связи с Россией. Он также рассказал, что год назад представителей ЕС пригласили на саммит по взаимоотношениям с Юго-Восточной Азией, где делегаты из России и Китая были "очень удивлены" их визитом. Боррель уточнил, что в этом году конференция в Самарканде проходила только с участием Евросоюза. По его словам, это стало политическим сигналом: Центральная Азия и ЕС хотят работать вместе по вопросам взаимосвязанности.
Ранее Боррель написал в своем официальном блоге, что Брюссель выступает за расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии. Речь идет в том числе о строительстве транспортных коридоров в обход России.
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