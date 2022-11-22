https://ria.ru/20221122/aydar-1833389376.html

Экс-боец "Айдара" рассказал об участии Мурыги в подрыве моста в Лисичанске

Экс-боец "Айдара" рассказал об участии Мурыги в подрыве моста в Лисичанске - РИА Новости, 22.11.2022

Экс-боец "Айдара" рассказал об участии Мурыги в подрыве моста в Лисичанске

Один из главарей батальона "Айдар" Денис Мурыга* лично участвовал в планировании и подрыве моста в Лисичанске в 2015 году, сообщил в суде бывший "айдаровец"... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:27

2022-11-22T15:27

2022-11-22T15:29

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Один из главарей батальона "Айдар" Денис Мурыга* лично участвовал в планировании и подрыве моста в Лисичанске в 2015 году, сообщил в суде бывший "айдаровец" Денис Сероус.В начале ноября Южный окружной военный суд приступил к слушанию по существу дела Мурыги*, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании. Во вторник по видеоконференцсвязи состоялся допрос Сероуса, отбывающего наказание в колонии в Самарской области.Сероус рассказал, что вступил в "Айдар" добровольцем в октябре 2014 года и "нес там контрактную службу, как и Мурыга*". Их подразделение базировалось вначале в селе Половинкино, а затем было передислоцировано в Лисичанск, где они обеспечивали проход контрабанды между Украиной и ЛНР. По словам Сероуса, Мурыга* там занимался тем, что "ездил дань собирать"."Я знаю, было у них одно задание - подорвать мост. Его (Мурыгу* – ред.) лично пригласили на планирование операции", - сказал Сероус, уточнив, что мост подорвали, чтобы для прохода автомобилей с контрабандой осталась только дорога, подконтрольная "Айдару".Согласно показаниям Сероуса, Мурыга* рассказывал, что для подрыва моста он через украинского военнослужащего приобрел 800 килограмм тротила и автомобиль. "Кроме того, из рассказа Шрека (позывной Мурыги* – ред.) мне известно, что в марте 15 года он в составе членов батальона "Айдар" обстрелял данный мост, затем два снайпера убили часовых, охранявших мост", - зачитал прокурор показания Сероуса.После убийства часовых они подорвали мост взрывчаткой, находившейся в автомобиле, добавил он.Согласно показаниям свидетеля, Мурыга* в батальоне считался "из числа руководящего состава". "Звание Мурыги* за время нашего знакомства не менялось в 2014-2015 годах. Он исполнял официально только функции заместителя начальника отделения... На каком основании ему подчинялись иные члены батальона, мне неизвестно, но он обладал связями в руководстве батальона", - зачитал показания Сероуса прокурор.По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга* вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга* стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.Мурыгу* задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. По информации суда, Мурыга* имеет как российское, так и украинское гражданство.В мае Росфинмониторинг включил Мурыгу* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом, в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html

https://ria.ru/20220912/plennyy-1816355855.html

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Варвара Скокшина

россия, лисичанск, луганская народная республика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире