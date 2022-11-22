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Программу льготного автокредитования продлили на 2023 год - РИА Новости, 22.11.2022
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Программу льготного автокредитования продлили на 2023 год
Программу льготного автокредитования продлили на 2023 год - РИА Новости, 22.11.2022
Программу льготного автокредитования продлили на 2023 год
Программа льготного автокредитования продлена на 2023 год, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:41
2022-11-22T13:56
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
тульская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
группа газ
lada vesta
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Программа льготного автокредитования продлена на 2023 год, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ."В настоящее время подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря 2022 года, срок выдачи банками льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 декабря 2022 г. После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года", - сообщили в министерстве.По данным Минпромторга, с начала года до начала ноября по программе льготных автокредитов было продано более 34 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил 7 миллиардов рублей. Общий бюджет программы на 2022 год составляет 9,7 миллиарда рублей, ожидаемый объем продаж – не менее 50 тысяч автомобилей.В этом году условия программы были улучшены - скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей.Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам, учителям; тем, кто впервые покупает автомобиль; а также военнослужащим – в том числе призванным по частичной мобилизации – их семьям и служившим в армии пенсионерам. Кроме того, льготы распространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владел им не менее года.Под условия программы автокредитования попадают легковые и легкие коммерческие автомобили российского производства брендов Lada, УАЗ, ГАЗ, китайского Haval, собираемые в Тульской области, а также электромобили Evolute липецкого завода "Моторинвест".
https://ria.ru/20220919/osago-1818002854.html
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россия
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), тульская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, lada vesta
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Тульская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Группа ГАЗ, Lada Vesta
13:41 22.11.2022 (обновлено: 13:56 22.11.2022)
 
Программу льготного автокредитования продлили на 2023 год

Минпромторг сообщил о продлении программы льготного автокредитования на 2023 год

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Программа льготного автокредитования продлена на 2023 год, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
"В настоящее время подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря 2022 года, срок выдачи банками льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 декабря 2022 г. После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года", - сообщили в министерстве.
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По данным Минпромторга, с начала года до начала ноября по программе льготных автокредитов было продано более 34 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил 7 миллиардов рублей. Общий бюджет программы на 2022 год составляет 9,7 миллиарда рублей, ожидаемый объем продаж – не менее 50 тысяч автомобилей.
В этом году условия программы были улучшены - скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей.
Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам, учителям; тем, кто впервые покупает автомобиль; а также военнослужащим – в том числе призванным по частичной мобилизации – их семьям и служившим в армии пенсионерам. Кроме того, льготы распространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владел им не менее года.
Под условия программы автокредитования попадают легковые и легкие коммерческие автомобили российского производства брендов Lada, УАЗ, ГАЗ, китайского Haval, собираемые в Тульской области, а также электромобили Evolute липецкого завода "Моторинвест".
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Тульская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Группа ГАЗLada Vesta
 
 
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