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В Австралии пилота приговорили к тюрьме за коммерческие полеты - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221122/avstraliya-1833060627.html
В Австралии пилота приговорили к тюрьме за коммерческие полеты
В Австралии пилота приговорили к тюрьме за коммерческие полеты - РИА Новости, 22.11.2022
В Австралии пилота приговорили к тюрьме за коммерческие полеты
Суд приговорил австралийского пилота к пяти годам тюрьмы за то, что он без лицензии летчика на протяжении нескольких лет управлял самолетами, сообщили на... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T02:01
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австралия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд приговорил австралийского пилота к пяти годам тюрьмы за то, что он без лицензии летчика на протяжении нескольких лет управлял самолетами, сообщили на телеканале ABC.По данным телеканала, 37-летний Джош Хоч из штата Квинсленд в период с 2011 по 2015 годы совершил 96 полетов, среди них 61 для депутата Боба Каттера.За свою работу он получил прибыль на сумму порядка 370 тысяч долларов.Без прав пилота для коммерческих полетов Хоч владел двумя компаниями: Hoch Air и Flying Fitters. Как отмечает АВС, официальную лицензию на полеты он получил только в 2016 году.По словам адвоката подсудимого Майкла Хиббла, его подзащитный был "ослеплен" страстью к полетам. "Его любовь авиации лишила его зрения, и он не видел реальности, поэтому и произошло мошенничество", – приводит АВС слова адвоката.По данным ABC, Хоч может быть досрочно освобожден из тюрьмы 15 ноября 2024 года с последующим испытательным сроком в течение четырех лет.
https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html
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туризм, новости - туризм, самолеты, австралия, квинсленд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Самолеты, Австралия, Квинсленд
02:01 22.11.2022 (обновлено: 02:08 22.11.2022)
 
В Австралии пилота приговорили к тюрьме за коммерческие полеты

Австралийского пилота приговорили к пяти годам колонии за коммерческие полеты без лицензии

© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд приговорил австралийского пилота к пяти годам тюрьмы за то, что он без лицензии летчика на протяжении нескольких лет управлял самолетами, сообщили на телеканале ABC.
По данным телеканала, 37-летний Джош Хоч из штата Квинсленд в период с 2011 по 2015 годы совершил 96 полетов, среди них 61 для депутата Боба Каттера.
За свою работу он получил прибыль на сумму порядка 370 тысяч долларов.
Без прав пилота для коммерческих полетов Хоч владел двумя компаниями: Hoch Air и Flying Fitters. Как отмечает АВС, официальную лицензию на полеты он получил только в 2016 году.
По словам адвоката подсудимого Майкла Хиббла, его подзащитный был "ослеплен" страстью к полетам. "Его любовь авиации лишила его зрения, и он не видел реальности, поэтому и произошло мошенничество", – приводит АВС слова адвоката.
По данным ABC, Хоч может быть досрочно освобожден из тюрьмы 15 ноября 2024 года с последующим испытательным сроком в течение четырех лет.
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