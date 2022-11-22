https://ria.ru/20221122/avstraliya-1833060627.html

В Австралии пилота приговорили к тюрьме за коммерческие полеты

В Австралии пилота приговорили к тюрьме за коммерческие полеты - РИА Новости, 22.11.2022

В Австралии пилота приговорили к тюрьме за коммерческие полеты

Суд приговорил австралийского пилота к пяти годам тюрьмы за то, что он без лицензии летчика на протяжении нескольких лет управлял самолетами, сообщили на... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T02:01

2022-11-22T02:01

2022-11-22T02:08

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд приговорил австралийского пилота к пяти годам тюрьмы за то, что он без лицензии летчика на протяжении нескольких лет управлял самолетами, сообщили на телеканале ABC.По данным телеканала, 37-летний Джош Хоч из штата Квинсленд в период с 2011 по 2015 годы совершил 96 полетов, среди них 61 для депутата Боба Каттера.За свою работу он получил прибыль на сумму порядка 370 тысяч долларов.Без прав пилота для коммерческих полетов Хоч владел двумя компаниями: Hoch Air и Flying Fitters. Как отмечает АВС, официальную лицензию на полеты он получил только в 2016 году.По словам адвоката подсудимого Майкла Хиббла, его подзащитный был "ослеплен" страстью к полетам. "Его любовь авиации лишила его зрения, и он не видел реальности, поэтому и произошло мошенничество", – приводит АВС слова адвоката.По данным ABC, Хоч может быть досрочно освобожден из тюрьмы 15 ноября 2024 года с последующим испытательным сроком в течение четырех лет.

https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, самолеты, австралия, квинсленд