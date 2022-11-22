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Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников - РИА Новости, 22.11.2022
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Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников
Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников - РИА Новости, 22.11.2022
Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников
Сегодня над акваторией Черного моря флот отразил атаки еще трех беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T21:41
2022-11-22T22:07
черное море
севастополь
михаил развожаев
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Сегодня над акваторией Черного моря флот отразил атаки еще трех беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее он сообщал, что два БПЛА удалось сбить на подлете к Севастополю.Украинские войска неоднократно пытались нанести удары по городу при помощи беспилотников. Так, утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.После этого Москва приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке. Киев при этом предоставил гарантии, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
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черное море
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черное море, севастополь, михаил развожаев, москва
Черное море, Севастополь, Михаил Развожаев, Москва
21:41 22.11.2022 (обновлено: 22:07 22.11.2022)
 
Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников

Развозжаев заявил о еще трех отраженных атаках беспилотников над акваторией Черного моря

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПобережье Черного моря
Побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Побережье Черного моря. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Сегодня над акваторией Черного моря флот отразил атаки еще трех беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее он сообщал, что два БПЛА удалось сбить на подлете к Севастополю.
Украинские войска неоднократно пытались нанести удары по городу при помощи беспилотников. Так, утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
После этого Москва приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке. Киев при этом предоставил гарантии, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
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