https://ria.ru/20221122/ataki-1833503918.html
Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников
Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников - РИА Новости, 22.11.2022
Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников
Сегодня над акваторией Черного моря флот отразил атаки еще трех беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T21:41
2022-11-22T21:41
2022-11-22T22:07
черное море
севастополь
михаил развожаев
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Сегодня над акваторией Черного моря флот отразил атаки еще трех беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее он сообщал, что два БПЛА удалось сбить на подлете к Севастополю.Украинские войска неоднократно пытались нанести удары по городу при помощи беспилотников. Так, утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.После этого Москва приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке. Киев при этом предоставил гарантии, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
https://ria.ru/20221117/krym-1832175488.html
черное море
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РИА Новости
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черное море, севастополь, михаил развожаев, москва
Черное море, Севастополь, Михаил Развожаев, Москва
21:41 22.11.2022 (обновлено: 22:07 22.11.2022)
Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников
Развозжаев заявил о еще трех отраженных атаках беспилотников над акваторией Черного моря