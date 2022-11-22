https://ria.ru/20221122/ataki-1833503918.html

Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников

Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников - РИА Новости, 22.11.2022

Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников

Сегодня над акваторией Черного моря флот отразил атаки еще трех беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.11.2022

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черное море

севастополь

михаил развожаев

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Сегодня над акваторией Черного моря флот отразил атаки еще трех беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее он сообщал, что два БПЛА удалось сбить на подлете к Севастополю.Украинские войска неоднократно пытались нанести удары по городу при помощи беспилотников. Так, утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.После этого Москва приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке. Киев при этом предоставил гарантии, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.

https://ria.ru/20221117/krym-1832175488.html

черное море

севастополь

москва

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Наталья Макарова

черное море, севастополь, михаил развожаев, москва