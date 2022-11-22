https://ria.ru/20221122/armyansk-1833314693.html
Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска
Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска - РИА Новости, 22.11.2022
Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фейком слухи об эвакуации населения из города Армянск на севере полуострова. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:37
2022-11-22T12:37
2022-11-22T13:14
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
сергей аксенов (политик)
армянск
ситуация в днр и лнр
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фейком слухи об эвакуации населения из города Армянск на севере полуострова.Он подчеркнул, что эти слухи "разгоняют" украинские спецслужбы, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове.Аксенов призвал всех ориентироваться только на проверенные источники информации.Глава Крыма отметил, что по поручению президента он 24 часа в сутки работает над обеспечением безопасности региона и жителей.
https://ria.ru/20221121/sovfed-1832991003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Армянск, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
12:37 22.11.2022 (обновлено: 13:14 22.11.2022)
Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска
Глава Крыма Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска