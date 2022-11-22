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Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска
Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска - РИА Новости, 22.11.2022
Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фейком слухи об эвакуации населения из города Армянск на севере полуострова. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:37
2022-11-22T13:14
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
сергей аксенов (политик)
армянск
ситуация в днр и лнр
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фейком слухи об эвакуации населения из города Армянск на севере полуострова.Он подчеркнул, что эти слухи "разгоняют" украинские спецслужбы, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове.Аксенов призвал всех ориентироваться только на проверенные источники информации.Глава Крыма отметил, что по поручению президента он 24 часа в сутки работает над обеспечением безопасности региона и жителей.
https://ria.ru/20221121/sovfed-1832991003.html
республика крым
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безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик), армянск, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Армянск, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
12:37 22.11.2022 (обновлено: 13:14 22.11.2022)
 
Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска

Глава Крыма Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фейком слухи об эвакуации населения из города Армянск на севере полуострова.
"По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова", — написал руководитель региона в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что эти слухи "разгоняют" украинские спецслужбы, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове.
Аксенов призвал всех ориентироваться только на проверенные источники информации.
Глава Крыма отметил, что по поручению президента он 24 часа в сутки работает над обеспечением безопасности региона и жителей.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)АрмянскСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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