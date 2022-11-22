https://ria.ru/20221122/armyansk-1833314693.html

Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска

Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска - РИА Новости, 22.11.2022

Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фейком слухи об эвакуации населения из города Армянск на севере полуострова. РИА Новости, 22.11.2022

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2022-11-22T12:37

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специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

сергей аксенов (политик)

армянск

ситуация в днр и лнр

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фейком слухи об эвакуации населения из города Армянск на севере полуострова.Он подчеркнул, что эти слухи "разгоняют" украинские спецслужбы, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове.Аксенов призвал всех ориентироваться только на проверенные источники информации.Глава Крыма отметил, что по поручению президента он 24 часа в сутки работает над обеспечением безопасности региона и жителей.

https://ria.ru/20221121/sovfed-1832991003.html

республика крым

армянск

россия

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Кирилл Волков

безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик), армянск, ситуация в днр и лнр, россия