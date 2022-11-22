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Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области - РИА Новости, 22.11.2022
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Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области
Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области - РИА Новости, 22.11.2022
Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области
Франция отказалась выдавать армянской стороне обвиняемого на родине в превышении должностных полномочий бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:03
2022-11-22T11:03
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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Франция отказалась выдавать армянской стороне обвиняемого на родине в превышении должностных полномочий бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна, сообщили Sputnik Армения в генеральной прокуратуре страны."Франция отказалась экстрадировать Хачатряна", - заявили в ведомстве.Отмечается, что в ходе предварительного следствия были получены данные о том, что Хачатрян находится во Франции, в Париж было направлено ходатайство о его выдаче."В конце октября МИД Франции через армянское внешнеполитическое ведомство уведомило армянские правоохранительные органы, что 29 июня французские судебные органы дали отрицательное заключение в ответ на обращение Еревана", - сообщает агентство.Отмечается, что суд мотивировал отказ тем, что "выдача может иметь исключительно тяжелые последствия" для Хачатряна.Бывший губернатор Сюникской области обвиняется в превышении должностных полномочий, использовании служебного положения, подстрекательстве к крупной растрате и должностному подлогу.
https://ria.ru/20220714/druzhba-1802356912.html
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в мире, франция, армения, париж, мид франции‎
В мире, Франция, Армения, Париж, МИД Франции‎
11:03 22.11.2022
 
Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области

Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Франция отказалась выдавать армянской стороне обвиняемого на родине в превышении должностных полномочий бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна, сообщили Sputnik Армения в генеральной прокуратуре страны.
"Франция отказалась экстрадировать Хачатряна", - заявили в ведомстве.
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Отмечается, что в ходе предварительного следствия были получены данные о том, что Хачатрян находится во Франции, в Париж было направлено ходатайство о его выдаче.
"В конце октября МИД Франции через армянское внешнеполитическое ведомство уведомило армянские правоохранительные органы, что 29 июня французские судебные органы дали отрицательное заключение в ответ на обращение Еревана", - сообщает агентство.
Отмечается, что суд мотивировал отказ тем, что "выдача может иметь исключительно тяжелые последствия" для Хачатряна.
Бывший губернатор Сюникской области обвиняется в превышении должностных полномочий, использовании служебного положения, подстрекательстве к крупной растрате и должностному подлогу.
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