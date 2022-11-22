https://ria.ru/20221122/armeniya-1833282085.html

Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области

Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области - РИА Новости, 22.11.2022

Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области

Франция отказалась выдавать армянской стороне обвиняемого на родине в превышении должностных полномочий бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:03

2022-11-22T11:03

2022-11-22T11:03

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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Франция отказалась выдавать армянской стороне обвиняемого на родине в превышении должностных полномочий бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна, сообщили Sputnik Армения в генеральной прокуратуре страны."Франция отказалась экстрадировать Хачатряна", - заявили в ведомстве.Отмечается, что в ходе предварительного следствия были получены данные о том, что Хачатрян находится во Франции, в Париж было направлено ходатайство о его выдаче."В конце октября МИД Франции через армянское внешнеполитическое ведомство уведомило армянские правоохранительные органы, что 29 июня французские судебные органы дали отрицательное заключение в ответ на обращение Еревана", - сообщает агентство.Отмечается, что суд мотивировал отказ тем, что "выдача может иметь исключительно тяжелые последствия" для Хачатряна.Бывший губернатор Сюникской области обвиняется в превышении должностных полномочий, использовании служебного положения, подстрекательстве к крупной растрате и должностному подлогу.

https://ria.ru/20220714/druzhba-1802356912.html

https://ria.ru/20221112/normalizatsiya-1831106630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, армения, париж, мид франции‎