https://ria.ru/20221122/armeniya-1833282085.html
Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области
Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области - РИА Новости, 22.11.2022
Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области
Франция отказалась выдавать армянской стороне обвиняемого на родине в превышении должностных полномочий бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:03
2022-11-22T11:03
2022-11-22T11:03
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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Франция отказалась выдавать армянской стороне обвиняемого на родине в превышении должностных полномочий бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна, сообщили Sputnik Армения в генеральной прокуратуре страны."Франция отказалась экстрадировать Хачатряна", - заявили в ведомстве.Отмечается, что в ходе предварительного следствия были получены данные о том, что Хачатрян находится во Франции, в Париж было направлено ходатайство о его выдаче."В конце октября МИД Франции через армянское внешнеполитическое ведомство уведомило армянские правоохранительные органы, что 29 июня французские судебные органы дали отрицательное заключение в ответ на обращение Еревана", - сообщает агентство.Отмечается, что суд мотивировал отказ тем, что "выдача может иметь исключительно тяжелые последствия" для Хачатряна.Бывший губернатор Сюникской области обвиняется в превышении должностных полномочий, использовании служебного положения, подстрекательстве к крупной растрате и должностному подлогу.
https://ria.ru/20220714/druzhba-1802356912.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, армения, париж, мид франции
В мире, Франция, Армения, Париж, МИД Франции
Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области
Франция отказалась выдавать Армении экс-губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна