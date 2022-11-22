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ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с февраля - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/apparaty-1833342866.html
ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с февраля
ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с февраля - РИА Новости, 22.11.2022
ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с февраля
Российские войска уничтожили за время специальной военной операции 3059 украинских летательных аппаратов, в том числе 510 самолетов и вертолетов, заявило во... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:47
2022-11-22T13:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за время специальной военной операции 3059 украинских летательных аппаратов, в том числе 510 самолетов и вертолетов, заявило во вторник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2549 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплекса, 6758 танков и других боевых бронированных машины, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7320 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:47 22.11.2022
 
ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с февраля

Минобороны: ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с начала СВО

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика
Обломок сбитого украинского штурмовика - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за время специальной военной операции 3059 украинских летательных аппаратов, в том числе 510 самолетов и вертолетов, заявило во вторник Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2549 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплекса, 6758 танков и других боевых бронированных машины, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7320 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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