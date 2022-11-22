https://ria.ru/20221122/apparaty-1833342866.html
ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с февраля
ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с февраля - РИА Новости, 22.11.2022
ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с февраля
Российские войска уничтожили за время специальной военной операции 3059 украинских летательных аппаратов, в том числе 510 самолетов и вертолетов, заявило во... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:47
2022-11-22T13:47
2022-11-22T13:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за время специальной военной операции 3059 украинских летательных аппаратов, в том числе 510 самолетов и вертолетов, заявило во вторник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2549 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплекса, 6758 танков и других боевых бронированных машины, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7320 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с февраля
Минобороны: ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с начала СВО