https://ria.ru/20221122/apparaty-1833342866.html

ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с февраля

ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с февраля - РИА Новости, 22.11.2022

ВС России уничтожили 3059 украинских летательных аппаратов с февраля

Российские войска уничтожили за время специальной военной операции 3059 украинских летательных аппаратов, в том числе 510 самолетов и вертолетов, заявило во... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:47

2022-11-22T13:47

2022-11-22T13:47

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за время специальной военной операции 3059 украинских летательных аппаратов, в том числе 510 самолетов и вертолетов, заявило во вторник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2549 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплекса, 6758 танков и других боевых бронированных машины, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7320 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины