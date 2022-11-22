https://ria.ru/20221122/aliev-1833484603.html

Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 22.11.2022

Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере, сообщает... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:53

2022-11-22T19:53

2022-11-22T19:53

владимир путин

россия

азербайджан

ильхам алиев

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221117/otnosheniya-1832286384.html

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азербайджан

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владимир путин, россия, азербайджан, ильхам алиев