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Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 22.11.2022
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Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 22.11.2022
Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере, сообщает... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:53
2022-11-22T19:53
владимир путин
россия
азербайджан
ильхам алиев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении.
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владимир путин, россия, азербайджан, ильхам алиев
Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев
19:53 22.11.2022
 
Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Путин и Алиев обсудили перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинРоссияАзербайджанИльхам Алиев
 
 
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