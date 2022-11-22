https://ria.ru/20221122/aktsiya-1833396015.html

Украинцы напали на блогеров, освещавших акцию в поддержку Донбасса в Париже

Украинцы напали на блогеров, освещавших акцию в поддержку Донбасса в Париже - РИА Новости, 22.11.2022

Украинцы напали на блогеров, освещавших акцию в поддержку Донбасса в Париже

Украинские активисты напали на съемочную группу, которая освещала акцию в поддержку Донбасса в Париже, ударив одну из блогеров из-за того, что им не понравился... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:36

2022-11-22T15:36

2022-11-22T15:36

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ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Украинские активисты напали на съемочную группу, которая освещала акцию в поддержку Донбасса в Париже, ударив одну из блогеров из-за того, что им не понравился вопрос, который она задала, рассказала РИА Новости сестра пострадавшей.Мириам, автор французского информационного ютьюб-блога What Now Entertainment (MSB), которая работает вместе со своими сёстрами, освещала акцию в поддержку жителей Донбасса в Париже в субботу. Во время акции на Марсовом поле появились украинские активисты, которые стали выкрикивать антироссийские лозунги."Мы встретили группу украинцев, двух мужчин и трех женщин, которые остановили нас, потребовав, чтобы мы записали с ними интервью. Они начали говорить, что это немыслимо, что Франция разрешила проведение акции русских. Мы отметили, что это не пророссийская демонстрация, а акция в поддержку Донбасса, что их сильно разозлило", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, что украинцы продолжили грубо высказываться в адрес России."Когда они поняли, что мы не поддерживаем Украину, они начали раздражаться и вести себя очень агрессивно, оскорбляли нас, начали говорить, что на Украине нет никаких проблем", - рассказала она.Блогер поинтересовалась, с какой целью в таком случае украинцы приехали во Францию, на что те ответили, что "Украина у ЕС ничего не просила". На это она отметила, что помощь Европы Украине значительна, а санкции против России влияют на повседневную жизнь европейцев."Украина просила как минимум участвовать в военных действиях, которые мы не затевали, поставлять вооружения и помогать ей на €1,5 млрд в месяц. Мы вынуждены снижать температуру в помещениях, цены растут на все кругом. Если это - "ничего", остановим все санкции против России", - сказала блогер активистам.Она рассказала, что украинцы начали снимать их на видео и отказались прекратить съемку даже после того, как их об этом попросили. После этого одна из членов съемочной группы подошла к полицейскому с просьбой вмешаться и потребовать, чтобы активисты стерли видеозапись."Но одна из женщин продолжила снимать. Когда моя сестра вернулась, она тут же получила пинок ногой, а затем удар по голове", - рассказала блогер.Полиция разняла драку, но потребовала, чтобы блогеры также удалили видеосъемку, сообщила собеседница агентства. Задерживать украинцев полиция не стала."Это было сделано в угоду украинцам. Те сами попросили нас заснять их, так что мы имели право это делать… Все говорят нам, что это всё русские, которые сделали то и сделали это, но на самом деле – с кем невозможно говорить, так это с украинцами. Они не выносят, когда у кого-то есть другая точка зрения. Они ни на секунду не могут допустить, что могут быть виноваты", - добавила она.Акция в поддержку Донбасса и против поставок оружия Украине была организована ассоциацией SOS Donbass и движением StopKillingDonbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию. Аналогичные акции в субботу также прошли в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.

https://ria.ru/20221122/sharf-1833384258.html

https://ria.ru/20221122/evropa-1833180937.html

https://ria.ru/20221031/bezhenka-1827993126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донбасс, евросоюз, украина, франция, париж