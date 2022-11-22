https://ria.ru/20221122/aktsiya-1833385281.html

В Ереване прошла акция в поддержку России

В Ереване прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 22.11.2022

В Ереване прошла акция в поддержку России

Акция в поддержку России и армяно-российских отношений прошла во вторник у посольства РФ в Ереване, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:21

2022-11-22T15:21

2022-11-22T15:21

в мире

армения

россия

ереван

sputnik армения

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833384157_69:0:2785:1528_1920x0_80_0_0_e01c0725667f92d6fd59e9074695c678.jpg

ЕРЕВАН, 22 ноя — РИА Новости. Акция в поддержку России и армяно-российских отношений прошла во вторник у посольства РФ в Ереване, передает Sputnik Армения.Отмечается, что мероприятие организовали Компартия Армении, Союз патриотов и Союз ветеранов. Участники держали плакаты с надписями: "Навсегда с Россией", "Нет антироссийским провокациям!", "Нет терроризму", "Навеки с Россией!".Лидер Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян заявил в ходе акции, что "собравшиеся пришли выразить поддержку дружбе двух народов, которая старше, чем США".Он отметил, что в последнее время активизировались антироссийские настроения и ведется соответствующая пропаганда. "Мы - за углубление армяно-российских отношений во всех сферах - экономической, военно-политической и других", - сказал Казарян.Политик отметил, что Армения в ее нынешних границах сохранилась благодаря России, и если бы не поддержка союзника, возможно, судьба армянского народа была бы иной. Казарян добавил, что за территорию Армении, "кроме армянских солдат, проливали кровь и российские военные".Присутствующие передали в посольство письмо, в котором отмечается, что "Вашингтон и коллективный Запад хотят реализовать в Армении украинский сценарий, оставив страну один на один с Турцией - оплотом НАТО в регионе".

https://ria.ru/20220612/podderzhka-1794953483.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, россия, ереван, sputnik армения, нато