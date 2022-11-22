https://ria.ru/20221122/aktsiya-1833385281.html
В Ереване прошла акция в поддержку России
В Ереване прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 22.11.2022
В Ереване прошла акция в поддержку России
Акция в поддержку России и армяно-российских отношений прошла во вторник у посольства РФ в Ереване, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:21
2022-11-22T15:21
2022-11-22T15:21
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ЕРЕВАН, 22 ноя — РИА Новости. Акция в поддержку России и армяно-российских отношений прошла во вторник у посольства РФ в Ереване, передает Sputnik Армения.Отмечается, что мероприятие организовали Компартия Армении, Союз патриотов и Союз ветеранов. Участники держали плакаты с надписями: "Навсегда с Россией", "Нет антироссийским провокациям!", "Нет терроризму", "Навеки с Россией!".Лидер Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян заявил в ходе акции, что "собравшиеся пришли выразить поддержку дружбе двух народов, которая старше, чем США".Он отметил, что в последнее время активизировались антироссийские настроения и ведется соответствующая пропаганда. "Мы - за углубление армяно-российских отношений во всех сферах - экономической, военно-политической и других", - сказал Казарян.Политик отметил, что Армения в ее нынешних границах сохранилась благодаря России, и если бы не поддержка союзника, возможно, судьба армянского народа была бы иной. Казарян добавил, что за территорию Армении, "кроме армянских солдат, проливали кровь и российские военные".Присутствующие передали в посольство письмо, в котором отмечается, что "Вашингтон и коллективный Запад хотят реализовать в Армении украинский сценарий, оставив страну один на один с Турцией - оплотом НАТО в регионе".
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в мире, армения, россия, ереван, sputnik армения, нато
В мире, Армения, Россия, Ереван, Sputnik Армения, НАТО
В Ереване прошла акция в поддержку России
В Ереване прошла акция в поддержку России и армяно-российских отношений
ЕРЕВАН, 22 ноя — РИА Новости. Акция в поддержку России и армяно-российских отношений прошла во вторник у посольства РФ в Ереване, передает Sputnik Армения.
Отмечается, что мероприятие организовали Компартия Армении
, Союз патриотов и Союз ветеранов. Участники держали плакаты с надписями: "Навсегда с Россией", "Нет антироссийским провокациям!", "Нет терроризму", "Навеки с Россией!".
Лидер Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян заявил в ходе акции, что "собравшиеся пришли выразить поддержку дружбе двух народов, которая старше, чем США".
Он отметил, что в последнее время активизировались антироссийские настроения и ведется соответствующая пропаганда. "Мы - за углубление армяно-российских отношений во всех сферах - экономической, военно-политической и других", - сказал Казарян.
Политик отметил, что Армения в ее нынешних границах сохранилась благодаря России, и если бы не поддержка союзника, возможно, судьба армянского народа была бы иной. Казарян добавил, что за территорию Армении, "кроме армянских солдат, проливали кровь и российские военные".
Присутствующие передали в посольство письмо, в котором отмечается, что "Вашингтон и коллективный Запад хотят реализовать в Армении украинский сценарий, оставив страну один на один с Турцией
- оплотом НАТО
в регионе".